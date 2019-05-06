«Секрети домашніх тварин 2»: Як скажений кролик вкрав голос у Притули

Сергій Притула показав, як проходить озвучка білого пухнастика у «Секретах домашніх тварин 2»

Вже вдруге Сергій Притула подарує свій голос скаженому Сніжку. Анімаційна комедія «Секрети домашніх тварин» отримала продовження, і ведучий Нового каналу знову поринає у пригоди улюбленців двоногих. Новому каналу вдалося потрапити на студію дубляжу разом зі своїм ведучим.

Мікрофон, сценарій та… морква – ось і все, що потрібно Сергію Притулі, аби перевтілитися у скаженого Сніжка. Коли чуєш крики, охання та неадекватний сміх, здається, що дубляж роботою назвати не можна. Але це не так. «Слабенький на голову кріль», як його з любов’ю називає Сергій Притула, у першій частині наробив чимало проблем не лише на екрані, а й поза ним. Озвучуючи свого персонажа вперше, новоканальський ведучий лишився без голосу.

– Говорячи голосом Сніжка, мені важко брати високі ноти, – розповідає Сергій Притула. – Я все-таки трошки басовитий, а він часом переходить на таку пискляву істерику. Цього року мені вже легше його дублювати. Я знайшов такі нотки, щоб вберегти голос, і при тому Сніжок залишився собою. Якщо чесно, своєю імпульсивністю Сніжок нагадує мене у років так двадцять. Тоді мені теж здавалося, що я вже «схопив Бога за бороду», але потім життя поставило мене на місце. Сніжок дуже позитивний персонаж, я б навіть сказав, що він справжній вар’ят. Мене часто запитують: «Хто ж такі ці вар’яти?» Я завжди відповідаю, що це людина, яка іноді робить трошки скажені вчинки, але завжди з позитивним підтекстом. Сніжок саме такий.

Сергій Притула зізнався, що особливо любить Сніжка за те, що він може імпровізувати. Редактори українського дубляжу дозволяють ведучому відходити від їхнього тексту. Мабуть, саме фразочки Сергія і роблять Сніжка таким колоритним.

У зірковий дубляж «Секретів домашніх тварин 2» також повертаються актриса і телеведуча Олеся Жураківська (голос неперевершеної кішки Соні) та радіо- і телеведучий Павло Шилько, DJ Паша, (голос саркастичного такси Боді).

Досі вважаєте, що ваші домашні улюбленці нудьгують, коли ви переступаєте поріг будинку та залишаєте їх самих? Повірте, вони знають, як себе розважити. Скажений кролик Сніжок, граційна киця Соня та тер’єр Макс повертаються на великі екрани, щоб виконати нову місію. Яку саме? Дивіться у продовженні анімаційної комедії «Секрети домашніх тварин 2» з 30 травня.

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