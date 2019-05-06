Ростислав Семків у Тернополі підказав, як написати високоякісну прозу

— Навіть у медицині критерії неоднозначні, тим більше в літературі, — зауважив Ростислав Семків, розпочинаючи розмову про критерії високоякісного тексту.

І все ж є певні універсалії. Саме на них зупинився автор «Як писали класики» та «Як читати класиків», член журі літературних конкурсів, літературознавець, літературний критик, а ще, до речі, уродженець Тернополя Ростислав Семків. Лекцію про показники високоякісного твору він прочитав у рамках «Мистецького фестивалю «Ї».

Ростислав Семків розповів, що критерії, якими послуговується, засновані на його досвіді роботи в журі літературних конкурсів. До речі, на його думку, такі професійні змаги — ліфти, за допомогою яких можна швидко увійти в красне письменство.

Найголовнішим і найважливішим критерієм доброї прози пан Ростислав вважає цікавий сюжет:

— Звичайно, до художньої прози можуть бути різні підходи, але цікавий сюжет — священна корова критиків і читачів. На сюжет ви можете не зважати тільки тоді, якщо відчуваєте себе Кафкою. Але, якщо у вас є бодай трохи сумніву у своїй кафкіанськості, краще подбайте про цікаву історію. Сюжет, який може приваблювати читачів, — близькі досвіди, хоча багатьом людям подобається читати й про ельфів. Запорука хорошого сюжету — інтрига. Читач має мати підстави рухатися текстом далі, — пояснює літературний критик.

Наступний критерій — яскраві персонажі. Особливо добре, коли вони можуть «жити» й поза текстом. Як приклад Ростислав Семків згадує канонічні твори «Ромео та Джульєтта» чи «Дон Кіхот» — рідко хто пам’ятає всі перипетії, котрі випали на долю головних персонажів, але всі добре пам’ятають їхні образи.

— Деякі люди все ще перебувають у полоні не дуже конструктивного уявлення про те, що існують хорори, фантастика, детектив, а є Література. Але ми можемо впевнено сказати, що серед жанрової літератури є тексти, які ми не можемо назвати не глибокими чи не високоякісними. Є випадки, коли дотримання вимог жанру є важливим. Зрозуміло, що головне в детективів — інтелектуальний спаринг автора з читачем. І, якщо на десятій сторінці ми знаємо, хто вбивця і через двісті п’ятдесят сторінок розуміємо, що не помились — це провал.

Чітка композиція допомагає читачеві не заплутатись у перипетіях і зрозуміти авторський задум.

Добрий стиль не завжди можна відшукати, зокрема, в жанровій літературі. Але саме він робить тексти впізнаваними.

Інтелектуальність:

— Як на мене, література стає більш інтелектуальною. Ті люди, котрі нині читають, як правило, ерудовані, тому в них високі критерії оцінювання текстів. Звідси універсальна порада, котру дають всі, котрі радять, як писати: треба багато читати — прозу, нон-фікшн, поезію, а особливо багато текстів того жанру, в якому ви працюєте, — каже Ростислав Семків.

Гумор та іронія. Якщо з першим усе більш менш просто, то іронія вимагає як мінімум кількарівневого сенсу.

— Відчуття іронії це щось дуже особливе — ми не прямо про щось говоримо, а натякаємо, ми не щось стверджуємо, а припускаємо. Це важливо, бо світ такий, що ми не можемо на певне багато чого стверджувати, — усміхається Ростислав Семків.

Записала Золотнюк Анна.

Фото авторки.

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