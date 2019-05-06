Давні двері Тернополя, котрі вітають мандрівників

Це перші двері, які бачать мандрівники, прибуваючи до міста із залізничного вокзалу. Можливо, вони не найпишніше оздоблені на вулиці В’ячеслава Чорновола (а будинок розташований на розі із вулицею Богдана Хмельницького), ймовірно, навіть не найприкметніші, але щонайпевніше вартують уваги.

Особисто мені дуже до смаку геометричні візерунки їхніх декоративних граток: ці плавні вигини зачаровують. Оригінальної ручки вже нема, але те, що залишилось від неї, натякає на те, що вона була масивною. Наостанок підніміть очі догори й подивіться на верхній елемент дверей, через який у під’їзд потрапляла додаткова порція світла.

Анна Золотнюк.

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