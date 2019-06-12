Сесія міськради: зміни до бюджету, нові гуртожитки та скандал на Білогірській

6 червня відбулась 35-та сесія VII-го скликання Тернопільської міської ради. Засідання розпочалося із привітання представників медіа з професійним святом, Днем журналіста. Також міський голова нагородив вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл за перемоги у всеукраїнських змаганнях. Ключовими темами сесійного обговорення стали бюджет громади та земельні ділянки. Найбільшу увагу привернула ситуація на вулиці Білогірській.

На початок — про наболіле

Не обійшлось на сесії і без курйозів. Депутат Тарас Білан запропонував підтримати декілька власних проектів: про звільнення з посади секретаря міської ради Віктора Шумади, про накладення санкцій на юридичних та фізичних осіб, що працюють у Тернополі та співпрацюють з Росією, країною- агресором та проект про заборону знищення парку імені Тараса Шевченка, під приводом облаштування рекреаційно-відпочинкового комплексу біля набережної Тернопільського ставу. Але, як пояснив Сергій Надал: «Рішення не розглядалися депутатською комісією і не завізовані юридичною комісією, тому винести на голосування їх ми не можемо».

Мешканці вулиці Білогірської вкрай занепокоєні будівництвом десятиповерхівки поряд із їхніми оселями. «Депутати, коли ви голосуєте за такі незаконні забудови— пам’ятайте, що біля них будуть жити люди. Станьте, хоч на одну секунду на наше місце…» — « Що ви робите? Я чай не можу попити, в мене штукатурка сиплеться в чай» — «Кажуть, що мають всі документи, а насправді, немає навіть акту забудівлі», «У хаті на Білогірській була підпільна церква УГКЦ, можливо, треба трохи пошанувати найстарішу вулицю Тернополя» — «Розмістіть хоч якусь інформацію: хто та що будує» — скаржились із трибуни люди.

Найбільше незадоволені тернополян були тим, що рішення не набирають необхідної кількості голосів: проект отримує схвалення комісій, а коли виноситься на голосування, то чомусь народні обранці його не підтримують.

Зміни у бюджеті, нові податки, трансферти та культура

Згідно із звітів, озвучених начальницею фінансового управління Надією Кучер, основні зміни до бюджету громади на 2019 рік стосуються перерозподілу коштів. Близько 23 мільйонів гривень із Палацу спорту направляють на заклади освіти. На поточні видатки закладів освіти виділяють 1 мільйон 300 тисяч гривень, на фінансування Нової української школи — 1 мільйон 900 тисяч гривень, на капітальні ремонти закладів освіти — 10 мільйонів 800 гривень. Крім цього 2 мільйони 200 тисяч гривень із Палацу спорту перерозподіляються на заклади охорони здоровя, в тому числі капітальний ремонт хоспісу в селі Малашівці. За рахунок зменшення гарантійних зобов’язань 7 мільйонів 120 тисяч гривень надаються КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» для виплати заробітної плати та інших витрат. Також внаслідок перерозподілу на реалізацію Програма е-урядування виділено 1 мільйон гривень.

Депутати підтримали проект рішення «Про місцеві податки і збори» зміни якого передбачають встановлення туристичного збору для внутрішнього туризму в межах 0,15 % від розміру мінімальної заробітної плати, якщо вартість проживання за добу добу становить до 200 гривень і 0, 25% якщо вартість однієї доби більше 200 гривень. Для в’їзного туризму ставки 0,5 % та 0,3 % відповідно.

Тридцять три депутати проголосували «за» перейменування вулиці Проектної на честь спортсмена Андрія Пушкаря. Схвалення отримали зміни до проекту «Про іменні стипендії для обдарованих дітей» Всього передбачено 57 іменних стипендій для обдарованих учнів громади міста.

Згідно рішення «Про затвердження договору про міжбюджетний трансферт на 2019 рік» тернопільські міські заклади охорони здоровя зобов’язані надавати свої послуги мешканцям Великогаївської ОТГ. Сільська рада за договором відшкодовує ці витрати через міжбюджетний трансферт за рахунок залишку субвенції з бюджету ОТГ.

Невитрачені минулорічні кошти, що виділялись на ліквідацію аварійного стану храму Різдва Христового та проведення археологічних досліджень згідно змін до рішення переводяться на 2019 рік.

Кошти у розмірі 49 тисяч гривень у формі міжбюджетного трансферту будуть виділені з міського бюджету для виготовлення посвідчень батьків та дітей з багатодітної сім’ї на умовах співфінансування із районною радою.

Згідно рішення сесії, ТзОВ «Дичків Хелп», яке перемогло в оголошеному конкурсі, отримує у безоплатне користування будівлі та споруди центру стерилізації та тимчасового утримання бездомних тварин у селі Дичків, автомобіль марки ГАЗ 33023–414, сітку для захвату тварин та шприцмети.

Зміни до Статуту Комунального підприємства «Тернопільводоканал» стосувалися збільшення статутного капіталу до 110 мільйонів гривень, а розмір статутного капіталу КП «Тернопільелектротранс» тепер становитиме 101 мільйон 506 тисяч 970 гривень і 75 копійок.

Земельно-майнові питання

Не підтримали тернопільські депутати проекту про відведення земельної ділянки за адресою вул.Руська, 5 ТОВ кафе «Нептун» та ПАП «Добрий самарянин». Як слушно зазначив Андрій Шкула: «Приміщення кафе стоїть вже багато-багато років занедбаним. Що вам заважає провести ремонт фасаду та забезпечити мінімальний догляд за будівлею?». Як пояснив представник сторони до 2018 року будівля належала двом різним власникам, які не досягали згоди стосовно покращення стану приміщення. Але як би там не було, депутати рішення не підтримали.

Не набрав потрібної кількості голосів проект рішення про поділ земельної ділянки площею 8,73 га за адресою вул.Київська – Генерала М.Тарнавського на 15 окремих ділянок. Ця територія перебуває у користуванні ТзОВ «Добробут» і використовується для будівництва та обслуговування багатоквартирних будинків.

З другої спроби депутати схвалили відведення Тернопільському національному технічному університету імені Івана Пулюя земельної ділянки площею 0,1545га в постійне користування для будівництва та обслуговування гуртожитків за адресою вул.Білогірська. Як йшлося у поясненні КП «Місто» розробило проект для будівництва гуртожитку на 450 місць на території університету, але залишився куток перед спорткомплексом. Там планується облаштувати рекреаційну зону.

Більше 6-ти гектарів землі депутати передали у постійне користування Управлінню культури та мистецтв міської ради для обслуговування території парку «Старий парк» за адресою вул. Генерала Р. Шухевича.

Тридцять сім депутатів підтримали проект відведення земельної ділянки площею до 1,0438га в оренду терміном на п’ять років для обслуговування нежитлового приміщення ТзОВ «ВЕСТСТАР ГРУП». Компанія нещодавно вийшла на місцевий ринок, але вже зарекомендувала себе як хорошого інвестора. Сфера діяльності товариства — транспортне сполучення, створення терміналу для можливості західним товаровиробникам продавати та купувати товари з різних куточків світу.

Таким чином, сесія 6 червня розглянула більше 200 проектів. Питання стосувалися бюджету, культури, медицини, а також землі і будівництва. Особливо занепокоєні мешканці вулиці Білогірської на якій тривають будівельні роботи, що створюють небезпеку приватному сектору.

Центр громадського контролю «ДІЙ!» в Тернополі

Довідка: Центр громадського контролю «Дій!» – проект чеської організації People in Need за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Чеської Республіки у рамках програми «Transition Promotion Program». Проект полягає у розбудові в Україні мережі моніторингових центрів, які опікуються питаннями громадського контролю за діяльністю органів місцевої влади. До основних компонентів діяльності проекту відносяться: моніторинг та аналітика, адвокація, громадсько-правова просвіта, створення проактивності місцевого громадського сектору та його консолідація. Мережа на цьому етапі охоплює ключові міста в Україні, де на сьогодні цікава і динамічна громадсько-політична активність – Тернопіль, Вінниця, Запоріжжя, Краматорськ та Маріуполь (Донеччина).