Відомий шоумен з Тернопільщини Сергій Притула розповів, як втратив батька

Відомий шоумен з Тернопільщини Сергій Притула розповів на своїй сторінці в Facebook, як втратив батька:

Мій батько помер від раку. Він “згорів” дуже швидко. За місяць. Болі у спині списувались на постійне перебування за кермом, а кашель на щось тимчасове. А потім

Батько усвідомлював невідворотність процесів і розумів, що помирає. І він назавжди залишиться для мене еталоном справжнього чоловіка. Мужнього. Не скис, не нив, не плакав. За 3 дні до смерті викликав нас зі старшим братом на чоловічу розмову. Дав настанови на життя, попросив дбати про маму, відзвітував про відсутність боргів і попросив, щоб подібний баланс коштів у сімейних бюджетах був для нас правилом! Свого десятирічного сина, якого мій батько так і не побачив, я виховую опираючись на багато тез із тієї розмови.

Яніна Соколова приголомшила своїх прихильників та і нас, колег по “цеху” своєю історією боротьби з раком. Їй вдалося побороти цю страшну хворобу. Паралельно з курсами хіміотерапії та операціями вона примудрялась знімати програми, брати розкішні інтерв’ю, вести різноманітні заходи і тролити російські масмедіа в ютубі. Як і мій татко вона не розкисла, не вихлюпнула свою проблему на широкий загал, щоб стати об’єктом для співчуття, не опустила руки.

Як вона сказала при зустрічі: “Сєрий, я трахнула рак. І зараз я хочу усім розказати, як погано з ним жити, як психологічно, так і медично. І що потрібно робити, щоб вийти переможцем у цій боротьбі”.

Так, ця перемога їй далася нелегко. Тепер у неї перуки і 2 години гриму, перш ніж увійти в кадр. Але вона живе! І це головне! Живе, працює і є щастям для своїх дітей! І хоче донести важливість проблематики до широкого загалу.

І робить це у дуже правильний спосіб. Через кіно. Про кохання. І про онко. Я почитав синопсис. Фактично про себе розкаже. Коли цей фільм вийде в прокат у кінотеатрах, буде показано на ТБ, з’явиться на торрентах, переконаний у багатьох з’явиться бажання пройти обстеження, на яке вічно не вистачає часу, до якого вічно не доходять руки. Цим фільмом Яніна рятуватиме життя.

Детальніше про проект

Зйомки мають стартувати вже зовсім скоро. Але для їх запуску, на жаль, ще не достатньо коштів. Ми можемо допомогти Яніні та її команді фінансово ось тут

Заочна подяка усім, хто долучиться від Яніни.

І не відкладайте турботу про своє здоров’я на потім!

Дякую, що приділили увагу цьому повідомленню, – прийшли ті жахливі аналізи. Остання стадія + саркома на хребет. Ми робили все можливе і неможливе, але чудес не буває. Якби ж онко було діагностовано раніше… якби ж у покоління моїх батьків було заведено регулярне обстеження, як норма життя, а не тоді, коли “припече”… якби, якби, якби…Батько усвідомлював невідворотність процесів і розумів, що помирає. І він назавжди залишиться для мене еталоном справжнього чоловіка. Мужнього. Не скис, не нив, не плакав. За 3 дні до смерті викликав нас зі старшим братом на чоловічу розмову. Дав настанови на життя, попросив дбати про маму, відзвітував про відсутність боргів і попросив, щоб подібний баланс коштів у сімейних бюджетах був для нас правилом! Свого десятирічного сина, якого мій батько так і не побачив, я виховую опираючись на багато тез із тієї розмови.Яніна Соколова приголомшила своїх прихильників та і нас, колег по “цеху” своєю історією боротьби з раком. Їй вдалося побороти цю страшну хворобу. Паралельно з курсами хіміотерапії та операціями вона примудрялась знімати програми, брати розкішні інтерв’ю, вести різноманітні заходи і тролити російські масмедіа в ютубі. Як і мій татко вона не розкисла, не вихлюпнула свою проблему на широкий загал, щоб стати об’єктом для співчуття, не опустила руки.Як вона сказала при зустрічі: “Сєрий, я трахнула рак. І зараз я хочу усім розказати, як погано з ним жити, як психологічно, так і медично. І що потрібно робити, щоб вийти переможцем у цій боротьбі”.Так, ця перемога їй далася нелегко. Тепер у неї перуки і 2 години гриму, перш ніж увійти в кадр. Але вона живе! І це головне! Живе, працює і є щастям для своїх дітей! І хоче донести важливість проблематики до широкого загалу.І робить це у дуже правильний спосіб. Через кіно. Про кохання. І про онко. Я почитав синопсис. Фактично про себе розкаже. Коли цей фільм вийде в прокат у кінотеатрах, буде показано на ТБ, з’явиться на торрентах, переконаний у багатьох з’явиться бажання пройти обстеження, на яке вічно не вистачає часу, до якого вічно не доходять руки. Цим фільмом Яніна рятуватиме життя.Детальніше про проект Я, Ніна можна тут https://yanina.life/ Зйомки мають стартувати вже зовсім скоро. Але для їх запуску, на жаль, ще не достатньо коштів. Ми можемо допомогти Яніні та її команді фінансово ось тут http://yanina.life/donate або хоча б поширенням інформації.Заочна подяка усім, хто долучиться від Яніни.І не відкладайте турботу про своє здоров’я на потім!Дякую, що приділили увагу цьому повідомленню, – Сергій Притула – офіційна сторінка