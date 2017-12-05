Школа на Тернопільщині стала кольоровим дивом

Все нове, а особливо незвичне зазвичай сприймається по-різному. Але з часом стає прикрасою і незамінимою візитівкою. Так було з картинами великого французького художника, одного з основоположників кубізму Фернана Леже. Тепер його величезне панно прикрашає стіни зали будинку ООН у Нью-Йорку. Звичайно, розмальована будівля школи у Зборівському районі не йде у таке порівняння, але вона теж має шанс поповнити ряд особливостей Тернопілля.

Школу у селі Оліїв після ремонту тепер видно здалеку. Фасад навчального закладу розмальований у різні кольори кубічними формами. Чом би не прийом однієї із авангардних течій, якими позначився живопис художників початку минулого століття, серед яких був і відомий киянин Казимир Малевич.

Жителі Олієва кажуть, що спочатку було незвично, проте тепер їхня школа виглядає розкішно. Її фото активно мандрує Інтернет-мережею. До речі, з цього села походить «батько» великої плеяди українських журналістів, професор Львівського національного університету світлої пам’яті Володимир Здоровега.

Приміщення школи справді вражає унікальною гамою кольорів, ніби нічого особливого на перший погляд, але зачіпає кожного. «Дуже гарно!!! Я не могла повірити, що це Оліївська школа», – пише на сайті «Доба» Ірена Колінець-Єжевська. «Красиво й оригінально», – вторить їй Ірина Федорів.

Як і в кожній подібній історії, були свої прихильники і противники. Сільський голова навіть збирався мітингувати в департаменті освіти області за нестандартний підхід до оформлення приміщення сільської школи. Мабуть, не варто йому за це докоряти, бо чомусь упевнені, що тепер він уже в числі пошанувальників проекту. Тим більше, що ця історія зробила ще більш популярним Оліїв, а звідси – авторитет сільради та її голови.

Як повідомили в освітянському департаменті, загальна вартість усіх робіт у школі – близько 1,5 млн грн. Основна частина проекту реалізується за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (понад 1 млн грн), решта – співфінансування з районного бюджету і невеличка дещиця сільської громади.

І дуже добре, що при ремонті приміщення школи в Олієві з вишуканим смаком підійшли до кольорового оформлення фасаду. Найбільше це подобається дітям, тож давайте нарешті забудемо сірі тони епохи соцреалізму в усіх її вимірах.

Андрій ДНІСТРЯНЕЦЬ

Фото з відкритих джерел

Джерело: Газета “Сільський господар плюс”