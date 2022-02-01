16:30 | 1.02.2022
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Не страшна правда про родимки від керівниці Центру здорової шкіри  Галини Безкоровайної-Хари

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Отож, про родимки те, чого ви ще не знали.

Або як перестати боятися міфів.
Що ж таке «родимка»?
✅Це доброякісний утвір на шкірі, який виникає у дитинстві та молодому віці. Вони бувають різної форми і розміру, часто коричневого кольору. Лікарі здебільшого називають їх «невусами».
Чим небезпечні родимки?
✅У більшості своїй родимки є абсолютно безпечними.
І – а отут УВАГА!‼️
☝🏻Родимки не перероджуються, ні після травматизації, ні самі по собі!!!
😱Шок?
Але чому ж існує такий міф?
✅Справа у тому, що злоякісні новоутворення на шкірі досить часто на початкових етапах можуть бути дуже схожі на оту саму родимку.
Або навіть не на родимку, а на звичайнісіньку бородавку. Або на червоний «прищик», що сидить собі тихо мирно і час від часу на ньому утворюється кірочка.
А ще справді є підвиди невусів, які вважаються потенційно небезпечними та потребують спостереження чи видалення.
Тому, оскільки тепер цю інформацію ви знаєте, то повинні розуміти, що «профілактичне видалення усіх родимок на шкірі🙈» – то геть не метод профілактики меланоми. Ризик залишається таким же, якби ви свої родимки не чіпали узагалі.
🔎Як відрізнити, безпечна родимка на шкірі чи ні?
✅Впишіть щорічний чекап родимок у дерматоонколога у свій планувальник.
Лікар, який експертно володіє методом дерматоскопії, огляне кожен елемент і при наявності підозрілих структур (так, не по «чуєчці», а по чітких дерматоскопічних критеріях) може запропонувати вам той чи інший метод видалення із обов’язковим проведенням біопсії.
Тепер розумієте, чому не можна видаляти папіломи, бородавки, прищики на шкірі у салонах краси та в домашніх умовах?
Бо якщо то було щось небезпечне, ви втратите найцінніше – час, який би міг вам дати шанс на повне одужання.
Адже такі захворювання, як меланома чи плоскоклітинна карцинома найкраще піддаються лікуванню на найбільш ранніх етапах.
Ні, я не лякаю. Я прошу думати тверезо. І не легковажити.
🩸Пошкодили родимку?Починаєте панікувати?
Не варто.
Так само, як і припікати спиртом, мастити зеленкою та ін.
✅Промийте ділянку пошкодження проточною водою, або розчином перекису водню чи хлоргексидину, та прикладіть тиснучу пов‘язку. А далі – до дерматоонколога, який розповість, чи пошкоджена родимка є доброякісною і її можна не видаляти, чи вона має ознаки небезпечного утвору – тому їі краще забрати та відправити на дослідження.
☝🏻Запам‘ятайте ще раз.
Родимка – то не етап утворення пухлини. Вона не перероджується. Просто інколи пухлини зовні бувають як дві краплі води схожими на неї або можуть розташовуватись поряд.
Чи можна видаляти родимки?
✅Так. Це не несе жодної небезпеки, якщо процедуру виконує кваліфікований лікар, попередньо провівши дерматоскопію.
Але це не означає, що ви потім зможете шкваритися на сонці, боооо….
…бо отут якраз я розпишу, чому на шкірі інколи з‘являються злоякісні новоутвори:
⁃ Сонячний ультрафіолет має канцерогенний ефект (викликає мутацію генів)
⁃ Всім відомий папіломавірус (який нічим не лікується, хто б вам чого не обіцяв)- знову ж таки викликає зміни в роботі генів, які контролюють утворення ракових клітин
⁃ Генетика ( якщо у родині є хтось, хто має рак шкіри – ризик дуже зростає)
⁃ і ще багато інших факторів

Матеріал підготувала керівниця Центру здорової шкіри  Галина Безкоровайна-Хара спільно з лікарем дерматоонкологом  Ігорем Когутом

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