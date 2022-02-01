Не страшна правда про родимки від керівниці Центру здорової шкіри  Галини Безкоровайної-Хари

Отож, про родимки те, чого ви ще не знали.

Або як перестати боятися міфів.

Що ж таке «родимка»?

Це доброякісний утвір на шкірі, який виникає у дитинстві та молодому віці. Вони бувають різної форми і розміру, часто коричневого кольору. Лікарі здебільшого називають їх «невусами».

Чим небезпечні родимки?

У більшості своїй родимки є абсолютно безпечними.

І – а отут УВАГА!

Родимки не перероджуються, ні після травматизації, ні самі по собі!!!

Шок?

Але чому ж існує такий міф?

Справа у тому, що злоякісні новоутворення на шкірі досить часто на початкових етапах можуть бути дуже схожі на оту саму родимку.

Або навіть не на родимку, а на звичайнісіньку бородавку. Або на червоний «прищик», що сидить собі тихо мирно і час від часу на ньому утворюється кірочка.

А ще справді є підвиди невусів, які вважаються потенційно небезпечними та потребують спостереження чи видалення.

Тому, оскільки тепер цю інформацію ви знаєте, то повинні розуміти, що «профілактичне видалення усіх родимок на шкірі» – то геть не метод профілактики меланоми. Ризик залишається таким же, якби ви свої родимки не чіпали узагалі.

Як відрізнити, безпечна родимка на шкірі чи ні?

Впишіть щорічний чекап родимок у дерматоонколога у свій планувальник.

Лікар, який експертно володіє методом дерматоскопії, огляне кожен елемент і при наявності підозрілих структур (так, не по «чуєчці», а по чітких дерматоскопічних критеріях) може запропонувати вам той чи інший метод видалення із обов’язковим проведенням біопсії.

Тепер розумієте, чому не можна видаляти папіломи, бородавки, прищики на шкірі у салонах краси та в домашніх умовах?

Бо якщо то було щось небезпечне, ви втратите найцінніше – час, який би міг вам дати шанс на повне одужання.

Адже такі захворювання, як меланома чи плоскоклітинна карцинома найкраще піддаються лікуванню на найбільш ранніх етапах.

Ні, я не лякаю. Я прошу думати тверезо. І не легковажити.

Пошкодили родимку?Починаєте панікувати?

Не варто.

Так само, як і припікати спиртом, мастити зеленкою та ін.

Промийте ділянку пошкодження проточною водою, або розчином перекису водню чи хлоргексидину, та прикладіть тиснучу пов‘язку. А далі – до дерматоонколога, який розповість, чи пошкоджена родимка є доброякісною і її можна не видаляти, чи вона має ознаки небезпечного утвору – тому їі краще забрати та відправити на дослідження.

Запам‘ятайте ще раз.

Родимка – то не етап утворення пухлини. Вона не перероджується. Просто інколи пухлини зовні бувають як дві краплі води схожими на неї або можуть розташовуватись поряд.

Чи можна видаляти родимки?

Так. Це не несе жодної небезпеки, якщо процедуру виконує кваліфікований лікар, попередньо провівши дерматоскопію.

Але це не означає, що ви потім зможете шкваритися на сонці, боооо….

…бо отут якраз я розпишу, чому на шкірі інколи з‘являються злоякісні новоутвори:

⁃ Сонячний ультрафіолет має канцерогенний ефект (викликає мутацію генів)

⁃ Всім відомий папіломавірус (який нічим не лікується, хто б вам чого не обіцяв)- знову ж таки викликає зміни в роботі генів, які контролюють утворення ракових клітин

⁃ Генетика ( якщо у родині є хтось, хто має рак шкіри – ризик дуже зростає)

⁃ і ще багато інших факторів

Матеріал підготувала керівниця Центру здорової шкіри Галина Безкоровайна-Хара спільно з лікарем дерматоонкологом Ігорем Когутом