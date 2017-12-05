Потуторська опорна загальноосвітня школа тепер “на колесах”

Шкільний автобус, вартістю 1 млн. 698 тис. грн, відтепер є у користуванні Потуторської опорної школи, що в Бережанському районі.

Транспортний засіб навчальному закладу забезпечений за сприяння ОДА, обласної ради та Бережанської районної влади.

Директор Потуторської загальноосвітьої школи Ольга Поляк вже 14-тий рік працює на даній посаді і впродовж цього часу наявність шкільного автобуса було її мрією.

З 2016 року Потуторська школа функціонує як опорний заклад, що містить три філії: Літятинську, Посухівську та Жонівську загальноосвітні заклади. 52 учні, які навчаються тут, а також вчителі завжди потребували підвозу. Раніше діти пішки долали відстань у 3-5 км, особливо у негоду їхнє взуття промокало вологу і в подальшому це негативно позначалося на здоров’ї.

Потуторська школа вважається однією з найкращих у Бережанському районі.

За матеріалами прес-служби Тернопільської ОДА.