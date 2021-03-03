Скандальний експрокурор Тернопільщини заявляє, що не звільнений

Раніше призначений заступник керівника Спеціалізованої прокуратури Центрального регіону Микола Петришин заявляє, що не звільнений з посади, – про це він пише у Facebook.

“Одразу зазначу, що з органів прокуратури я не звільнений та на даний час перебуваю у відпустці, а рішення комісії, як і накази прийняті на його основі – мною будуть оскаржені”.

За словами Петришина, 19 лютого 2021 року КДКП прийняла рішення про доцільність його звільнення з органів прокуратури, а тому вважає, що вимоги щодо не розголошення “особливостей внутрішньої кухні” організації він дотримав та надалі має право пояснити суспільству, що ж відбулось насправді.

Петришин заперечує факт розпивання алкоголю на робочому місці в день його призначення на посаду прокурора Тернопільської області та стверджує, що має достатньо показів на підтвердження своїх слів. Заперечує також і те, що нецензурно лаявся на робочому місці.

“Весь цей абсурд грунтується на пояснення двох, на мою думку, втративших совість та будь-які моральні принципи осіб, яким я напередодні представлення відмовив у призначенні на посади своїх заступників”, – переконаний Петришин.

За його словами, “на думку Генінспекції, у моєму кабінеті під головуванням керівництва ОГП відбувався не офіційний захід, а моя приватна вечірка, а наявність їжі була викликана моїм приватним інтересом, як і, мабуть, наявність мінеральної води на столі президії під час представлення”.

“Переконаний, що суд надасть оцінку зібраним доказам та все розставить на свої місця”, – резюмує Петришин.

Нагадаємо, колишнього прокурора Тернопільщини Миколу Петришина, якого звільнили за п’янку на робочому місці та невідповідну поведінку, призначили заступником керівника Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.