Житель Бережанщини у власному приміщенні знайшов рушницю

24 квітня до поліцейських превентивної служби Лановецького відділення поліції звернувся житель села Гриньки. Чоловік під час проведення земельних робіт, неподалік місцевого ставу, викопав 34 предмети, схожих на патрони калібру 7,62 мм. Свою знахідку передав правоохоронцям.

Незареєстрований карабін марки “ТОЗ-8М” приніс у Бережанський відділ поліції житель села Нараїв. Він розповів, що зброю знайшов в одному з нежитлових приміщень на території свого господарства.

Усі ці знахідки поліцейські передали на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.