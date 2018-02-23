«Дешево і сердито-№2»: їдальні Тернополя, в яких недорого обідати

Продовжуючи тему бюджетних їдалень Тернополя, цього разу розповімо про студентське кафе «Галичанка» Кооперативного економічного коледжу на вул. Руській, 17.

Нагадаємо, попереднього разу ми писали про кафе в Будинку правосуддя на вулиці Князя Острозького, 14 а.

«Галичанка» розташована на першому поверсі коледжу, праворуч від головного входу. Де кухня, легко впізнаєте по запаху.

Перевагою цього кафе є графік роботи – відчинене з 9:00 до 18:00 год., субота і неділя – бенкетні дні (охочі замовляють залу для відзначення різних подій). Час-пік тут із 12:30 до 14 год.

Умивальник із милом є ліворуч від входу в кафе.

Їсти тут може хто-завгодно, контролю відвідувачів нема. До речі, серед студентів кафе не надто популярне, бували тут кілька разів, і щоразу серед контингенту зустрічали людей, старших за віком, ніж вихованці цього навчального закладу.

Заклад працює в режимі самообслуговування. Клієнт бере піднос, столові прибори і рухається конвеєром до каси, а на цьому шляху робить замовлення. Приміром, у день візиту в «Галичанку» 22 лютого, серед перших страв були борщ (9 грн. за порцію) та уха (12 грн. за порцію). Хоча біля цін не вказано, про яку вагу йдеться. Шматок хліба коштує 1 грн. На друге – гречка, рис з овочами, картопляне і горохове пюре, до яких можна взяти котлету на пару, сосиски, відбивну, тушковані серце і печінку. Салат «Дністер» коштує 12 грн., «Літній» – 13 грн. Страви звідси можна брати з собою, замовивши пластиковий контейнер.

Порції зважують на електронній вазі. Нашому кореспонденту порція горохового пюре і котлета на пару обійшлися у 25 грн.

Інтер’єр виконай з перевагою червоного. Меблі – нові, не понищені, є 20 чотиримісних столів з стільцями і диванами. Не на кожному столі є спеції, паперові серветки відсутні взагалі. Ті спеції, що були на нашому столі, містили дві порції чорного перцю і сіль у старих контейнерах… з зернятами рису. Паперових серветок не було зовсім.

Щодо якості страв – доволі смачно, відчувається, що їжа свіжа, а не розігріта, вміру посолена. Посуд і підноси чисті, хоча поверхні столів витирають рідко, що видно неозброєним оком.

Після прийому їжі посуд прийнято відносити у відділ використаного посуду.