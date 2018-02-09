Дешево і сердито: їдальні Тернополя, в яких вигідно обідати

Пропонуємо читачам “Погляду” нову рубрику “Їдальні Тернополя, в яких вигідно обідати”. Тут ми описуватимемо маловідомі заклади громадського харчування, де можна недорого і швидко пообідати — з користю для здоров’я і вмісту гаманця.

Перший лайфхак — кафе в Будинку правосуддя на вулиці Князя Острозького, 14 а, розташоване на першому поверсі. Місце розташування вигідне для тих, хто працює у Центрі. Тут мають змогу харчуватися будь-хто з тернополян чи гостей міста. Жодного контролю нема.

Кафе відчинене з 12:00 до 14:30 год. щодня, крім суботи та неділі. Час-пік тут із 13 до 14 год.

У меню представлено великий спектр салатів (12 видів) за ціною від 6 до 8 гривень за 100 г.

Серед перших страв: борщ зі сметаною, капусняк, суп із фрикадельками, розсольник, гороховий суп, зелений борщ — 7-8 гривень за 150 г. Є можливість брати півпорції. Враження: завжди свіжі і гарячі, смачні перші страви, втім без м’яса, але яка ціна — такий і вміст.

Гарніри: картопляне п’юре, варені рис, гречка, каші ячмінна і кукурудзяна вартістю 6-7 грн. за 150 г. За домашню котлету завважки 75 г доведеться віддати 13 гривень, 70 г свинної відбивної обійдеться в 15 грн., куряча відбивна на гривню дешевша. 100 г смаженої риби коштує 13 грн., тифтелі в соусі — 13 грн. за 80 г. Доволі великі крученики вартують по 15 грн.

На десерт можна взяти налисники з сиром або сирники по 14 грн. за 200 г.

Напої: узвар, сік коштують по 4 і 5 гривень за 200 г.

Шматок хліба коштує 1 гривню.

Зважайте, що не всі страви, представлені в меню, є щодня. Його часто змінюють.

Кафе працює в режимі самообслуговування.

Посуд і підноси порівняно нові, завжди чисті.

На столах є паперові серветки, однак не всюди є спеції.

Після прийому їжі посуд тут прийнято відносити у відділення для миття — поруч з буфетом.

Інтер’єр приємний, меблі цілі і доглянуті. Приміщення світле, тут тепло взимку.

Із мінусів цього кафе: тут не можна взяти страви з собою. Дехто з персоналу нехтує правилами й працює біля їжі без головних уборів, гумових рукавичок.

Легкий перекус із півпорції зеленого борщу та овочевий салат із майонезом обійшовся нашому кореспонденту в 18 гривень. Борщ був гарячим, свіжим, вміру посоленим. По салату було видно, що готували його сьогодні. Було смачно!

Рекомендуємо чи ні? Однозначно так!