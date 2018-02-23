Хто не бачив, буде вражений, – Тернопіль в 1954 році (унікальне відео)
У соціальній мережі поширюють унікальне відео Тернополя у 1954 році
За словами Олександра Столярова, стара хроніка добряче прикрашена.
- Знімали те, що гарніше, а руїни обходили.Нема жодного кадру площі Свободи і всього, що на захід від центрального бульвару. Тільки міськрада влізла якось. Хто не бачив, буде вражений, – обіцяє чоловік.
За словами Тараса Циклиняка, це відео надала Ірина Ткач. Оцифрували його К.Вічменн і Т.В.Самборський.