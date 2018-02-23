Новини Тернополя 

Хто не бачив, буде вражений, – Тернопіль в 1954 році (унікальне відео)

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У соціальній мережі поширюють унікальне відео Тернополя у 1954 році

За словами Олександра Столярова,  стара хроніка добряче прикрашена.

  • Знімали те, що гарніше, а руїни обходили.Нема жодного кадру площі Свободи і всього, що на захід від центрального бульвару. Тільки міськрада влізла якось. Хто не бачив, буде вражений, – обіцяє чоловік.

За словами Тараса Циклиняка, це відео надала Ірина Ткач. Оцифрували його  К.Вічменн і Т.В.Самборський.

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