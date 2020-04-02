14:27 | 2.04.2020
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Новини Тернополя 

Діагностичну техніку вартістю понад мільйон гривень придбали в Тернопільську лікарню за сприяння Андрія Яреми, Юрія Ханіна та Ігора Гуди

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Новий, мультифункціональний  УЗД-апарат, призначений для діагностування хворих на COVID19 отримали лікарі  Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги . 

Сучасний апарат ультразвукової діагностики, який допомагатиме лікарям у боротьбі  коронавірусом передали в інфекційне відділення лікарні. Медичне обладнання вдалось отримати завдяки благодійникам –  це керівники будівельної компанія Креатор- Буд та ТехноБудЦентр. Меценати переконані,  допомога лікарям сьогодні – одне з найболючіших питань в Україні та Тернополі, зокрема, тому допомогли, бо вважали, що це правильно. Як зазначив головний лікар Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський, в умовах поширення коронавірусу, апарати УЗД необхідні, аби якнайшвидше діагностувати супутні хронічні захворювання у людей з COVID19.
 
ЯРОСЛАВ ЧАЙКІВСЬКИЙ, ГОЛОВНИЙ ЛІКАР ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ЛІКАРНІ ШВИДКОЇ ДОПОМОГИ:

  • Усі ускладнення з’являються у вигляді пневмонії, і перебіг хвороби серйозний. Пневмонію ми діагностуємо як рентгенологічно, так і  способом проведення УЗД обстеження. Коли рідина накопичується в нижніх відділах грудної клітки, рентгенологічно її побачити неможливо. Саме рідину при пневмонії можна побачити завдяки цьому апарату і це дуже велика допомога для нашої лікарні. 

В лікарні швидкої допомоги є апарат УЗД, проте раніше хворим на Ковід-19 доводилось йти в інший корпус,  аби обстежитись. Тепер, завдяки ще одному апарату УЗД, який за характеристиками кращий і сучасніший, обстеження можна буде пройти безпосередньо в інфекційному відділенні.
В цей непростий час кількість благодійників, які надають допомогу лікарням Тернополя, щодня збільшується, каже міський голова Тернополя Сергій Надал.  Вклад кожного у боротьбу з коронавірусом – безцінний.

СЕРГІЙ НАДАЛ, МІСЬКИЙ ГОЛОВА ТЕРНОПОЛЯ:

  • Ми зробили список обладнання, яке є у лікарнях, що можемо передати, взяли досвід європейьских країн і визначили перелік обладнання, яке необхідно купити. 


У міській раді кажуть, проблемою сьогодні є і те, що не всі  постачальними медичного обладнання готові працювати з бюджетними установами за бюджетні кошти, тому допомога місцевих підприємців у цей час дуже необхідна. 
 
Сергій Надал подякував представникам соціально відповідального бізнесу Ігору Гуді, Юрію Ханіну, та Андрію Яремі за розуміння та допомогу у боротьбі з пандемією на Тернопільщині.  У міськраді додають, вдячні кожному, хто мобілізувався, організаційно та фінансово допомагає лікарням у боротьбі із COVID-19.

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