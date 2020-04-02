Монастириську лікарню перевірятиме заступник Міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко

Після звернення до президента медиків та жителів Монастириська, де зафіксовано найбільший спалах коронавірусу на Тернопільщині, в Міністерстві охорони здоров’я вирішили провести перевірку в місцевій лікарні.

Так, у лікарні сьогодні чекають на заступник Міністра охорони здоров’я, головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка.

“Стосовно ситуації, яка склалась у Монастириськах на Тернопільщині, ми найближчим часом проведемо там перевірку, поспілкуємося з медиками та місцевою владою аби зрозуміти, де вийшов збій і чому склалася така ситуація”, – сказав головний лікар.

Заступник міністра пообіцяв оперативно вирішити проблему і додав, що з Києва уже відправили партію захисних халатів для медиків Монастириської лікарні.

Нагадаємо, на друге квітня 9 годину в районі 83 особи інфікованих коронавірусом. В їх числі медперсоналу – 32 (10 лікарів, 22 медсестри), 5 дітей, 4 держслужбовці, 3 поліцейські, 1 священик, 1 завдитсадком, 1 вчитель, 1 рятівник НС, 1 голова ОТГ.