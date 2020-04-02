Помер учасник АТО з Тернопільщини Гіясуддін Шіхмагомедов

На 60 році життя після важкої хвороби відійшов у вічність учасник антитерористичної операції, волонтер, мешканець села Великі Чорнокінці Чортківського району капітан Гіясуддін Абдулмаксимович Шіхмагомедов.

Гіясуддін Шіхмагомедов – добре знана постань на теренах нашого краю. Уродженець Республіки Дагестан не став чекати, коли його мобілізують, а за волею і покликом пішов героїчно захищати нашу землю від російського окупанта.

Він пішов в АТО добровольцем у 55 років. Керував взводом 56-ої мото-піхотної бригади, через місяць його призначили командиром роти. Воював на Маріупольському напряму Донецької області. У 2015 році Гіясуддін Абдулмаксимович отримав контузію. Довго лікувався і був комісований. У березні 2016-го отримав ІІ групу інвалідності. Висловлюємо співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати. Вічна пам’ять…