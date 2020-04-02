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Помер учасник АТО з Тернопільщини Гіясуддін Шіхмагомедов

Irena 0 Views 1 коментар

На 60 році життя після важкої хвороби відійшов у вічність учасник антитерористичної операції, волонтер, мешканець села Великі Чорнокінці Чортківського району капітан Гіясуддін Абдулмаксимович Шіхмагомедов.

Гіясуддін Шіхмагомедов – добре знана постань на теренах нашого краю. Уродженець Республіки Дагестан не став чекати, коли його мобілізують, а за волею і покликом пішов героїчно захищати нашу землю від російського окупанта.

Він пішов в АТО добровольцем у 55 років. Керував взводом 56-ої мото-піхотної бригади, через місяць його призначили командиром роти. Воював на Маріупольському напряму Донецької області. У 2015 році Гіясуддін Абдулмаксимович отримав контузію. Довго лікувався і був комісований. У березні 2016-го отримав ІІ групу інвалідності.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати. Вічна пам’ять…

One thought on “Помер учасник АТО з Тернопільщини Гіясуддін Шіхмагомедов

  • Ігор
    14:50 | 2.04.2020 о 14:50
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    Вічна память.
    Разом хімічилися в онкодиспансері під кінець 2019.
    Класний був мужик.
    Дуже шкода. До сліз.
    Співчуття сімї і близьким.

    Ігор

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