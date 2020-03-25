У Тернопільській області шість хворих на коронавірус

Лабораторно підтверджено перший випадок COVID-19 у мешканця Тернополя. Про це повідомляє Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.

Це лікар-стоматолог. Чоловік 1965 р.н., був у Австрії. Отримує необхідну медичну допомогу, обстежується коло контактних осіб.

Тобто, лабораторно підтверджено в Тернопільській області ✅6 випадків захворювання на COVID-19.

Нагадаємо, попередніх четверо хворих з Монастириського району.

Ще один хворий – священник із Заліщиків.