08:56 | 25.03.2020
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Новини Тернополя 

У Тернопільській області шість хворих на коронавірус

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Лабораторно підтверджено перший випадок COVID-19 у мешканця Тернополя. Про це повідомляє Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.

Це лікар-стоматолог. Чоловік 1965 р.н., був у Австрії. Отримує необхідну медичну допомогу, обстежується коло контактних осіб.

Тобто, лабораторно підтверджено в Тернопільській області 6 випадків захворювання на COVID-19.

Нагадаємо, попередніх четверо хворих  з Монастириського району.

Ще один хворий  – священник із Заліщиків.

 

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