Тернопіль отримав грант та позику на €18 мільйонів для розвитку енергетики та міського транспорту

Тернопіль отримує значну підтримку від Європейського Союзу та Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) для модернізації інфраструктури міста. Зокрема, завдяки інвестиціям у розмірі €10 мільйонів та грантам на загальну суму €8 мільйонів, місто реалізує низку проектів, що сприятимуть покращенню енергоефективності та забезпеченню сталого надання комунальних послуг.

Вклад у модернізацію системи централізованого опалення

Один із ключових проєктів, який отримав фінансування, — це модернізація системи централізованого опалення міста. Комунальний оператор «Тернопільміськтеплокомуненерго» отримав позику в розмірі €10 мільйонів, включаючи транш ЄБРР у розмірі €7 мільйонів і транш Фонду кліматичних технологій (ФКТ) на €3 мільйони.

Зокрема, в рамках цього проєкту в січні 2024 року було погоджено додатковий інвестиційний грант у розмірі €3 мільйони від Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P), що збільшило загальний розмір гранту до €8 мільйонів. Ці кошти сприятимуть будівництву когенераційної теплоелектростанції, що працюватиме на біомасі. Такий підхід дозволить значно покращити стійкість системи централізованого опалення та електроенергії в Тернополі, забезпечивши стале надання послуг навіть для державних установ, які зазнали руйнувань внаслідок атак Росії на енергетичну інфраструктуру України.

Уже реалізовано три основні складові проєкту:

Реконструкція та модернізація великої котельні. Заміна великих розподільних насосів. Заміна застарілих опалювальних труб.

Дві інші складові — будівництво когенераційної теплоелектростанції (тендер на цю частину проєкту триває) та встановлення індивідуальних теплових пунктів (завершено на 71%) — знаходяться на активній стадії виконання.

Очікувані екологічні переваги від цього проєкту включають:

Зниження викидів CO2 на 30,164 т щорічно.

Економія електроенергії в обсязі 3,023 МВт щорічно.

Економія природного газу на 13,110 тис. м³ щорічно.

Економія води в обсязі 54,000 м³ щорічно.

Підтримка модернізації тролейбусного парку

Окрім того, ЄБРР підтримує модернізацію тролейбусного парку Тернополя. За допомогою позики в розмірі €10 мільйонів, виділеної комунальному оператору «Тернопільелектротранс», місто збирається закупити нові енергоефективні тролейбуси. Цей проєкт сприятиме зменшенню викидів шкідливих речовин, підвищенню ефективності міського транспорту та покращенню послуг для місцевих мешканців і близько 30,000 внутрішньо переміщених осіб, які знайшли притулок у Тернополі через війну Росії проти України.

Фонд Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P)

Фонд E5P, заснований за ініціативою Швеції в рамках Президентства Швеції в Європейському Союзі у 2009 році, є важливим інструментом для підтримки енергетичних та екологічних проєктів в Україні. Загальний обсяг фінансування фонду для України складає €288 мільйонів. Серед основних донорів — Європейський Союз, Швеція, Данія, Фінляндія, Німеччина та інші країни. Мета фонду — підтримка енергоефективних проєктів, що сприяють боротьбі зі зміною клімату та зниженню екологічного впливу.

До сьогодні фонд E5P підтримав 27 інвестиційних проєктів по всій Україні, загальний обсяг інвестицій у які перевищує €1 мільярд. Ці проєкти сприяють поліпшенню інфраструктури, підвищенню енергоефективності та позитивно впливають на довкілля.

Інвестиції ЄС та ЄБРР в інфраструктуру Тернополя є важливим кроком на шляху до енергоефективності, відновлення після руйнувань війни та зменшення екологічного впливу на довкілля. Реалізація таких проектів також створює нові можливості для покращення якості життя мешканців міста та внутрішньо переміщених осіб, що стало можливим завдяки міжнародній підтримці.