ШАНА ГЕРОЯМ:

Пантеон Героїв 

На війні загинув Олександр Бакса з Тернопільщини

На фронті загинув Бакса Олександр Михайлович. Повідомляють у Великоберезовецькій громаді. 

🇺🇦Бакса Олнксандр Михайлович народився 13 червня 1971 року. Проживав у селі Мишковичі Великоберезовицької громади.

💔Загинув боєць 5 серпня 2025 року в районі населеного пункту Землянка Харківської області.

😢У Олександра Михайловича залишились дружина Галина та дві доньки – Анастасія і Оксана.

🕯️Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого Олександра. Нехай його душа знайде вічний спочинок у Царстві Небесному.
Вічна пам’ять та шана Герою!

 

