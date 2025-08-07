На війні загинув Олександр Бакса з Тернопільщини

На фронті загинув Бакса Олександр Михайлович. Повідомляють у Великоберезовецькій громаді.

🇺🇦Бакса Олнксандр Михайлович народився 13 червня 1971 року. Проживав у селі Мишковичі Великоберезовицької громади.

💔Загинув боєць 5 серпня 2025 року в районі населеного пункту Землянка Харківської області.

😢У Олександра Михайловича залишились дружина Галина та дві доньки – Анастасія і Оксана.

🕯️Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого Олександра. Нехай його душа знайде вічний спочинок у Царстві Небесному.

Вічна пам’ять та шана Герою!