Обдаровану молодь Тернопільщини нагородили подяками

Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Труш зустрівся з випускниками Малої Академії Наук. Вони розповіли власні історії та виклики, які стали на їхньому шляху.

«Люблю спілкуватися з нашою молоддю. Вона інша і в цьому весь смак, – зазначає Володимир Труш. – Сьогодні молодь має значно більше можливостей, і, разом з тим, більше викликів. Мені подобається, як вона використовує свій потенціал, а ще її цілеспрямованість та оптимізм».

Під час зустрічі голова вручив випускникам Малої Академії Наук подяки Тернопільської обласної державної адміністрації за досягнення у Всеукраїнському науково-дослідницькому конкурсі робіт. Також Володимир Труш особисто подякував кожному випускникові за їхню наполегливість, працю та побажав успіху у подальших починаннях.