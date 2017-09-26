Тернопільська фірма-фігурант кримінального провадження ремонтуватиме площу в Хмельницькому за майже 5 млн. грн?

Тема капітальних ремонтів площ та фонтанів надзвичайно популярна. У Хмельницькому особливо, адже перед цим у місті реконструювали фонтан у центральному парку ім. М. Чекмана, далі мерія зайнялась облаштуванням дендропарку «Поділля» із фонтаном та ремонтними роботами привокзальної площі та фонтану в районі залізничного вокзалу. Все це зроблено в 2017 році. Варто зазначити, що самі проекти після оприлюднення на початку 2017 року зазнали значної критики зі сторони хмельничан, однак мерія міста в обличчі управління житлово-комунального господарства не відступила від запроектованих задумів, незначні корективи у проект були внесені лише щодо реконструкції привокзальної площі.

Однак темою цього матеріалу стане «свіженька» закупівля. На початку літа управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради (далі – Замовник) заметушилося проводити капітальний ремонт перейменованої Хмельницькою міськрадою площі Свободи та фонтану на ній. Попередньо місто планувало витратити на ці роботи 3,977 млн. грн, а вже під час розміщення оголошення в електронній системі «ProZorro» запланована вартість збільшилась до 4,618 млн. грн.

Запланований проект капітального ремонту площі «Свободи» та фонтану

2 червня 2017 року замовник оголосив закупівлю капітального ремонту площі на розі вулиці Свободи та проспекту Миру (в т. ч. фонтану) в м. Хмельницький (1 робота за ДК 021:2015: 45200000–9 – роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об’єктами цивільного будівництва, UA-2017–06–02–001311-a) на загальну суму 4 618 294,40 грн. Через тиждень тендерний комітет вирішив внести зміни до тендерної документації. Зміни стосувалися кількості аналогічних договорів, яких спочатку вимагалось три, однак вказали вимогу наявності чотирьох аналогічних договорів. Варто зазначити, що ця вимога прямо суперечить п. 2 ст. 16 ЗУ «Про публічні закупівлі», яким передбачено можливість для Замовника вимагати лише «виконання аналогічного договору». Також управління ЖКГ передбачило жорстку вимогу в частині обсягу виконаних учасником будівельно-монтажних робіт у 2016 році, який повинен становити не менше 30 млн. грн та бути підтвердим органами статистики. Крім того, було додано вимоги щодо надання довідок про наявність кваліфікованих працівників та необхідного обладнання, машин і механізмів, а в складі пропозиції учасники обов’язково мають подавати такі документи: копія дійсного на момент подання пропозицій сертифіката відповідності на фігурні елементи мощення, що виданий виробнику та оригінал наданого виробником гарантійного листа про гарантію відвантаження продукції (лист не вимагається, якщо учасник сам є виробником фігурних елементів мощення).

Однак в останній день прийняття пропозицій 18 червня 2017 р. у зв’язку з поданням лише однієї пропозиції від ТОВ «ТОМ–ІнвестБуд» на загальну суму 4 586 561,00 грн, замовник приймає рішення про відміну закупівлі через відсутність пропозицій.

19 червня 2017 року, менш ніж за добу, замовник оголошує нову закупівлю на капітальний ремонт площі на розі вулиці Свободи та проспекту Миру (в т. ч. фонтану) в м. Хмельницький (1 робота за ДК 021:2015: 45200000–9 – Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва, UA-2017–06–19–000396-a). Замовником повністю було збережено ті вимоги, що були прописані в останній редакції тендерної документації під час попередньої закупівлі. Цього разу на «горизонті» цієї закупівлі окрім ТОВ «ТОМ–ІнвестБуд», яке знову подало свою пропозицію на аналогічну суму, з’являється ще одна хмельницьфірма – приватне підприємство «Спорт-Прогрес». Сам аукціонвідбувся 6 липня 2017 р. Проте назвати «боротьбу» юридичних осіб повноцінним аукціоном досить важко, адже пониження пропозицій впродовж трьох раундів не відбулося.

Перебіг аукціону закупівлі

Отже, ПП «Спорт-Прогрес» із своєю пропозицією в розмірі 4 610 000,00 грн поступилось пропозиції тернопільської фірми ТОВ «ТОМ–Інвестбуд» на загальну суму 4 586 561,00 грн та було визнано переможцем.

На початку матеріалу ми вже зазначили вимоги, які вказав замовник у тендерній документації, що були внесені змінами до тендерної документації під час першої закупівлі як дискримінаційні та які б могли обмежити можливість участі інших учасників. Також у текстовій частині цієї документації вказано вимогу до учасників щодо оплати «консультативних послуг» у розмірі 20 тис. грн, що також могло обмежити кількість учасників цієї закупівлі.

Законодавством про публічні закупівлі не передбачено право замовника укладати будь-які договори, що тягнуть за собою виникнення додаткових зобов’язань у переможців відкритих торгів, зокрема, щодо проведення будь-яких витрат на користь третьої особи за послуги, що були надані замовнику. Замовником не наведено міркування та обґрунтування необхідності встановлення вказаних вимог тендерної документації.

Орган Антимонопольного комітету України неодноразово встановлював, що такі положення тендерної документації (документації конкурсних торгів згідно Закону України «Про здійснення державних закупівель») порушують принцип максимальної економії та ефективності (наприклад, рішення № 266-р/пк-ск від 05.03.2014 року).

Також технічне завдання тендерної документації містить посилання на конкретні торгівельні марки, виробника, однак не містить посилання на вираз «або еквівалент» та обґрунтувань такого вибору, що порушує вимоги п. 3 ч. 2 ст. 22 Закону України «Про публічні закупівлі».

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 22 Закону України «Про публічні закупівлі» тендерна документація повинна містити інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби – плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі). При цьому технічна специфікація повинна містити: детальний опис товарів, робіт, послуг, що закуповуються, у тому числі їх технічні та якісні характеристики; вимоги щодо технічних і функціональних характеристик предмета закупівлі у разі, якщо опис скласти неможливо або якщо доцільніше зазначити такі показники; посилання на стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язану з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами. Технічна специфікація не повинна містити посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника. У разі якщо таке посилання є необхідним, воно повинно бути обґрунтованим, а специфікація повинна містити вираз «або еквівалент». Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

Враховуючи описані вище порушення, представниками громадської організації «Жіночий антикорупційний рух» було направлено звернення до Управління Держаудитслужби в області з проханням перевірити викладені факти. Це звернення буде досить доречним в частині особливого акценту на цю закупівлю у період, коли цей контролюючий орган проводить перевірку саме у цього замовника.

Однак описані вище обставини не стали визначальними в цій закупівлі, оскільки нами також було перевірено пакет документів конкурсної пропозиції обох учасників закупівлі. І здивування після побаченого не мали меж.

У складі документації ПП «Спорт-Прогрес» нам не вдалося знайти документів, які вимагав тендерний комітет. До цього переліку належить форма «Тендерна пропозиція», підтвердження сплати тендерного забезпечення у розмірі 20 тис. грн. Як аналогічний договір фірмою було подано скан-копію дистриб’юторського договору про поширення товару, який аж ніяк не може свідчити про «наявність в учасника досвіду щодо виконання капітального ремонту, реконструкції чи будівництва об’єктів благоустрою або суміжних архітектурних споруд, що включали в себе роботи із будівництва та/або ремонту фонтанів чи їх складових». Цим учасником також не було надано й іншу документацію, що свідчить про неповноту пакету документів, на що мав би відреагувати замовник, однак не зробив цього.

Ми перевірили історію участі ПП «Спорт-Прогрес» у публічних закупівлях за допомогою сайту «Закупівлі 2.0» та пересвідчились у тому, що цей учасник не має досвіду капітального ремонту будь-яких площ із облаштування фонтанів. Ця юридична особа спеціалізується на тендерах спортивної тематики (міні-футбольні майданчики, спортивні поля тощо), що також є досить цікавим, оскільки ця спеціалізація з’явилася в нього у 2016 році, одразу після реєстрації.

За інформацією бізнес-пошукової системи YouControl засновником ПП «Спорт-Прогрес» є мешканець Шепетівського району Хмельницької області Сампір Володимир Дмитрович (100%). Фірма заснована 19 серпня 2016 року, а вже у вересні 2016 року вона отримала першу закупівлю та договір на будівництво спортивного майданчика в м. Славута. До листопада 2016 року статутний капітал цієї юридичної особи складав лише 350 грн, а от 3 листопада засновник збільшив його до 50 тис. грн, що ймовірно було реакцією на матеріали в ЗМІ після перших тендерів.

Раніше Володимир Сампір був директором ПП «Магнолія СВ» зі статутним капіталом 5 тис. грн. Фірма теж надавала ландшафтні послуги, а в 2012 році припинила своє існування.

У 2016 році підприємство мало сім договорів на загальну суму майже 5,5 млн. грн, а в 2017 році отримало лише дві закупівлі на загальну суму 5,6 млн. грн.

ПП «Спорт-Прогрес» має й досвід діяльності у м. Тернопіль, де в 2016 році здійснювало капітальний ремонт стадіону в парку «Топільче» за 1 407 078,00 грн (допорогова закупівля).

Якщо ж говорити про тернопільську фірму ТОВ «ТОМ–Інвестбуд», то її засновниками є Мазурик Василь Романович (50%) та Мазурик Віталій Романович (50%), перший також є керівником цієї юридичної особи. Фірма заснована ще у 2005 році, а статутний капітал складає 26 200 грн. Вперше ТОВ «ТОМ–Інвестбуд» отримало тендер ще у 2009 році, однак феноменальний успіх у закупівлях фірму наздогнав лише у 2016–2017 рр.

За інформацією сайту «Закупівлі 2.0» у 2016 році фірма отримала 42 договори у закупівлях на загальну суму 59,6 млн. грн, а за неповні 9 місяців 2017 року отримано вже підряди у 58 закупівлях на загальну суму майже 62,6 млн. грн. Для порівняння за всю історію діяльності ця юридична особа отримала 110 угод на загальну суму 139,6 млн. грн. Найбільш цікавим фактом, який можна було виявити, є те, що ця юридична особа є реальним фаворитом у одного замовника – Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради. За інформацією тернопільських ЗМІ саме Мазурик Василь є довіреною особою мера – свободівця Тернополя Сергія Надала та навіть балотувався до Тернопільської міськради за виборчим списком місцевої партії «Солідарність правих сил», яку також пов’язують із мером.

За інформацією тернопільської інтернет-газети «Про все» у серпні в рамках одного кримінального провадження прокурору Тернопільської місцевої прокуратури надано дозвіл на проведення обшуку в приміщенні Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради. Фігурантом у цій справі є вже знайома нам тернопільська фірма ТОВ “ТОМ–ІнвестБуд”, щодо якої правоохоронці вже на цьому етапі встановили завищення до 30% відомостей про закуплені матеріали.

Маючи негативний шлейф в історії та навіть фігурування у кримінальному провадженні, тернопільська фірма тепер виявила інтерес до «улюблених робіт» і у м. Хмельницькому. Чи випадково? Враховуючи, що правлячою більшістю в обох містах є представники однієї політичної сили, то випадковість такого розширення тендерної географії цього учасника мабуть можна виключити.

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» узгодженими діями є укладення суб’єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об’єднаннями рішень у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб’єктів господарювання.

Враховуючи описані вище факти, громадська організація «Жіночий антикорупційний рух» направила звернення також до Хмельницького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України з проханням перевірити виявлені порушення під час проведення надпорогової закупівлі, замовником якої виступало управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради, що закрило очі на відсутність у складі пропозиції одного учасника значної кількості документів.

Початок робіт на площі «Свободи» (Фото В. Камінський, 02.09.2017 р.)

Про результати розгляду звернень обома органами повідомимо додатково. Після підписання договору 1 серпня 2017 року із управлінням ЖКГ Хмельницької міськради та тернопільською фірмою наприкінці серпня активно розпочались роботи на площі Свободи. Враховуючи, що строк дії договору зазначено 31.12.2017 р., то стає зрозумілим такий поспіх профільного управління щодо успішного завершення цієї закупівлі, однак це не знімає відповідальності з тендерного комітету.

Матеріал підготовлено в рамках проекту “Транспарентність, фінансове здоров’я та конкурентоспроможність місцевого самоврядування в Україні” Міжнародного центру перспективних досліджень спільно з Інститутом соціальних та економічних реформ (INEKO, Словаччина).

Першоджерело: Вісник регіональної прозорості (Випуск 4. Вересень 2017)