До уваги тернополян про щеплення-2017: яких вакцин не вистачає і де їх узяти?

Розпочався новий навчальний рік. Діти повернулися в організовані колективи, тому батьки взялися за профілактичні щеплення. Зважаючи на ріст інфекційних захворювань, прихильників вакцинації стало більше. Покращилась ситуація і щодо забезпечення профілактичними препаратами, але щодо деяких позицій є нюанси. Через це батьки почали шукати альтернативні варіанти: замовляють препарати за власні кошти або привозять їх з Польщі.

Що із запасами?

Календарем профілактичних щеплень передбачено вакцинацію проти десяти інфекцій: вірусного гепатиту В, туберкульозу, кору, епідемічного паротиту, краснухи, дифтерії, правця, кашлюка, поліомієліту, ХІБ-інфекції. Вакцини проти них мають надходити централізовано за кошти державного бюджету.

У порівнянні з попередніми роками, ситуація з забезпеченням біологічними препаратами трохи покращилась. Нещодавно в область надійшла вакцина проти гепатиту В, комбінована вакцина проти дифтерії, правця, кашлюка (АКДП). У достатній кількості є препарати для щеплення проти поліомієліту. На залишках вакцина проти кору, паротиту та краснухи. Майже вичерпались запаси вакцини проти туберкульозу.

– У липні область отримала вакцину проти дифтерії та правця для щеплення дорослого населення та дітей, старших 6 років. Днями надійшла вакцина проти гепатиту, дифтерії, правця та кашлюка для новонароджених дітей. Наступного тижня вона буде розподілена між лікувальними закладами і лікарі зможуть розпочати щеплення, – розповідає головний позаштатний спеціаліст-епідеміолог обласного управління охорони здоров’я Марія Павельєва.

Найбільший ажіотаж спричинила вакцина АКДП. У дітей почали виникати реакції у місцях введення препарату. Це спантеличило батьків і вони стали відмовлятися від щеплення.

– Раніше ми отримували комбіновані препарати «Пентаксим» та «Інфанрікс». Зараз і на наступний рік передбачено лише вакцину АКДП. Батьки у багатьох випадках відмовляються від проведення щеплення. Говорять, що це вакцина індійського виробництва. Тим не менше, вона пройшла ряд експертиз. Її використовують в інших країнах. Дозволена вона і в нас, – пояснює Марія Павельєва. – Справді, після введення препарату було зафіксовано місцеві та загальні реакції – почервоніння у місці введення ін’єкції, підвищення температури, але жодного випадку ускладнення не зареєстровано. Ми звернули увагу медиків на те, що дитину потрібно готувати до щеплення, після цього випадків реакції поменшало. Більше того, в інструкції до вакцини вказано, що вона може викликати реакції, оскільки в організм вводиться чужорідний матеріал і це є природньою реакцією на нього.

З’ясувалося, що перед застосуванням «Пентаксиму» та «Інфанріксу» медики користувалися тим самим АКДП. Тоді препарат також давав реакцію. Оскільки це було давно, то мало хто пам’ятає.

Альтернатива АКДП

Вакцини «Пентаксим» та «Інфанрікс» централізовано не надходять, але вони є у вільному продажі. Тож батьки купують їх за власні кошти. Ці вакцини необхідно доставити до кабінету профілактичних щеплень зі збереженням холодового ланцюга при температурі +2-+8 градусів. Препарати аптечні заклади завозять на замовлення і зберігають їх у холодильниках. Від моменту купівлі до вакцинації має пройти не більше двох годин. Працівник аптеки зобов’язаний видати покупцю чек, у якому зазначено час придбання препарату, а лікар, який проводить вакцинацію, має вказати у картці час введення вакцини. Холодильні елементи та сумки батьки за попередньою домовленістю можуть отримати або в аптеці, або у кабінеті профілактичних щеплень. Нормами не передбачено, що ці структури зобов’язані мати контейнери для транспортування вакцини, але, як правило, вони у них є. Вартість однієї дози препарату становить близько 1200 грн.

– У кабінеті профщеплень батьків зобов’язані попередити, що вони мають справу з імунобіологічними препаратами. Як правило, кабінети профщеплень видають пацієнтам термохолодильники. Вони йдуть з ними в аптеку, забирають замовлену вакцину і повертаються у лікувальний заклад для отримання щеплення, – пояснює Марія Павельєва.

Не можуть відмовити у навчанні

На кожне щеплення лікар має отримати інформовану згоду батьків або ж заяву про відмову. В останньому випадку можливі наслідки залишаються на совісті батьків. Медики просять їх не легковажити у цьому питанні, адже останнім часом випадків інфекційних захворювань побільшало. В області навіть почали фіксувати правець серед дитячого населення, чого раніше не було. Це дуже складне захворювання, яке може мати летальні наслідки. Діти, у яких виявили цю недугу, у свій час не отримали необхідного щеплення.

Медики рекомендують щепити дитину перед тим, як вона потрапить в організований колектив. Це зробить її стійкішою до різних інфекцій. Щоправда, відмовити у зарахуванні дитини у школу чи садок без необхідних вакцинацій адміністрації закладів не можуть.

– Є дисонанс у документах. Один закон передбачає, що діти мають іти в організовані колективи щеплені, а інший гарантує кожній дитині право на освіту. Тож це питання – на розсуд керівника закладу. Він має право не прийняти дитину без щеплень. Наприклад, рішенням техноекологічної комісії з надзвичайних ситуацій у Тернополі визначено не приймати дітей в організовані колективи без щеплення КПК (кір, паротит та краснуха). Це створило великий ажіотаж і батьки масово звертаються до медиків для проведення щеплення дітям. Ми не розраховували на такий наплив і очікували значно меншу кількість звернень, – каже Марія Павельєва.

Якщо дитина має протипокази до щеплення, це має бути зазначено у медичній документації. Наприклад, якщо у неї є реакція на компоненти, які входять до складу вакцини. Бувають випадки, що батьки і раді були зробити щеплення, але просто немає препаратів. Про це також потрібно зробити необхідний запис у картці. І як тільки вакцина з’явиться, дитину одразу спрямують у лікувальний заклад.

БЦЖ везуть із Польщі

До категорії рекомендованих належить щеплення від вітряної віспи, менінгококової інфекції, ротавірусної інфекції, грипу та інших. Вакцини проти цих інфекцій можна придбати в аптечній мережі, зокрема аптеках «Мати і дитини», «Доброго дня», комунальній мережі та інших.

Препарати, які в Україні відсутні, батьки, як правило, привозять із Польщі. Останнім часом почастішали випадки «імпорту» вакцини БЦЖ (проти туберкульозу). При її транспортуванні також потрібно дотримуватись холодового ланцюга.

Звичайно, на транспортування препарату потрібно більше часу, аніж дві години, але навіть попри це при проведенні таких щеплень жодних реакцій чи ускладнень медики області не спостерігали.

До слова, з Польщі доставляли вакцини і для профілактики сказу – наприклад після укусів невідомими тваринами або хворих на сказ. Оскільки вакцини проти сказу в Україні не було, тернополяни змушені були привозити її з сусідньої країни.