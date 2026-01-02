Незаконна приватизація церкви в Почаєві: прокуратура вимагає скасувати рішення реєстраторів

Тернопільська обласна прокуратура звернулася до Господарського суду з позовом щодо скасування неправомірного рішення державних реєстраторів, які незаконно передали в приватну власність Всесвятську церкву у місті Почаїв. Цей храм, побудований у 1773 році, є архітектурною пам’яткою національного значення і належить державі.

Прокуратура встановила, що у 2018 та 2022 роках реєстратори селищної ради Кременецького району та міської ради незаконно внесли зміни до реєстру, в результаті чого релігійна організація «Почаївська Свято-Успенська Лавра» отримала право на приватизацію храму.

Всесвятська церква, розташована на історичному монастирському цвинтарі у Почаєві (вул. Липова, 43), була збудована в стилі пізнього бароко за кошти Миколи Потоцького і є важливим об’єктом культурної спадщини.

Прокуратура вимагає скасування незаконних рішень та повернення пам’ятки в державну власність для подальшого використання Міністерством культури та Тернопільською обласною державною адміністрацією. Суд вже відкрив провадження у справі.