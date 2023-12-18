Трьома адміністративними протоколами та кримінальною статтею закінчилися дорожні пригоди молодика з Тернопільщини

17 грудня близько одинадцятої години на одній з вулиць міста Зборова співробітники сектору реагування патрульної поліції зупинили Жигулі за порушення правил дорожнього руху. За кермом перебував 26-річний житель села Мала Плавуча.

Під час складання адміністративних протоколів за порушення ПДР – стаття 126 КУпАП – керування транспортним засобом без відповідних документів та стаття 121 КУпАП – порушення правил користування паском безпеки поліцейські помітили, що чоловік поводиться неадекватно, адже нетверезий. Третій адміністративний протокол було складено за статтею 130 КУпАП – керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Але на цьому пригоди горе-водія не закінчилися Приводом для виклику на місце події слідчо-оперативної групи стала пропозиція неправомірної вигоди. Нетверезий водій пропонував 100 американських доларів, аби його відпустили.

Відомості за фактом пропозиції неправомірної вигоди внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 369 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.