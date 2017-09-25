«Як можна не погодитися поїхати до Тернополя?», – Юрій Андрухович

“Як можна не погодитися поїхати до Тернополя?”, — риторично запитав на початку зустрічі з тернополянами патріарх української літератури Юрій Андрухович. На минулому тижні він особисто презентував у Тернополі нове видання: “Нам усім пощастило”. Був на презентації і укладач книги Василь Карп’юк.

“Нам усім пощастило” – це не черговий роман чи збірка поезій, у книзі зібрано інтерв’ю з Андруховичем за різні роки, які він переважно давав для інтернет-видань.

Як підкреслив Юрій Андрухович, значною мірою книга політична. “В цих інтерв’ю не могла не виникати політика, – зауважує він. – Більшість розмов прошиті політикою. Мені навіть не зовсім зручно перед багатьма моїми читачами. Як виправдання – це ж не роман, не вірші, а все-таки інтерв’ю. Коли я даю згоду, що мені будуть ставити запитання, автоматично теж погоджуюся, що мене запитуватимуть і про політику. Тож на 70% книга складається з моїх політичних коментарів”.

Втім читач знайде тут записи розмов про Богдана-Ігоря Антонича, про приватне життя письменника, сімейні стосунки.

Вибрані цитати Ю. Андруховича з зустрічі в тернопільській книгарні “Є”:

“Письменники – це люди, які мають здатність мислити сюжетами. Ці історії вони зазвичай вигадують. Але вигадка завжди має бути правдивою”.

“Нікому, насправді, виправдання ще не допомогли”.

“Є категорія людей, які одягають спеціальні окуляри для того, щоб читати мої тексти. Виявляється, вони витягають з них якісь суцільні образи, мову ненависті”.