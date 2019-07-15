Блаженніший Святослав у Зарваниці: «Лінія фронту боротьби між добром і злом пролягає не десь на Сході України, а через моє серце»

Коли людина слухає Бога, то впускає силу Творця у своє життя. На цьому наголосив Глава і Отець УГКЦ Блаженніший Святослав у неділю, 14 липня 2019 року, під час Архиєрейської Божественної Літургії, яка відбулася в рамках цьогорічної Загальнонаціональної прощі до відпустового місця «Зарваниця».

У богослужінні взяли участь вірні з різних куточків України та з-за кордону. Прибули чисельні паломницькі групи з Італії, Франції, Данії, Чехії, Словаччини, Польщі, Росії та Казахстану, Східної України та Криму, близько 200 священників та представники влади. Значна частина вірних ішла до Зарваниці пішки. Традиційно у перший день прощі відбулася зустріч з молоддю і багатотисячний похід зі свічками від парафіяльної церкви до чудотворного місця.

«Сьогодні Євангеліє благовістує нам про присутнього між нами Ісуса Христа, нашого Спасителя і Цілителя», – зауважив Предстоятель і додав, що людина зараз неймовірно потребує Бога, бо важливо жити у цілісності та єдності із собою та Всевишнім.

Глава Церкви акцентував свою проповідь на епізоді зі Святого Писання про діалог Ісуса і римського сотника. Він звернувся до Ісуса по допомогу, але не для себе, а для свого стражденного слуги.

«Бог каже всім нам: мало слухати, потрібно слухатися. Треба почуте Слово перетворити на мірило й правило свого життя. Ба більше, варто підкорити свої життєві рішення і вчинки животворній силі так, як у війську солдат виконує накази свого воєначальника, а слуга – накази господаря», – вважає проповідник.

Віра приходить від слухання. Ми повинні поставити собі запитання: чи ми чуємо те, що слухаємо? І кого ми слухаємо? Адже сучасній людині дедалі важче зрозуміти, кого ж слухати в такому інтенсивному інформаційному вимірі.

«Сьогодні Христос нам промовляє: слухайте того, хто вас сотворив; хто є господарем вашого життя; хто приходить до вас, щоб відновити всі ваші сили. Він є джерелом вашого життя і відродження», – переконаний архиєрей.

За словами проповідника, прекрасним прикладом слухання і послуху є постать Діви Марії, яка є нашою учителькою віри. Варто зазначити, що духовний лідер греко-католиків подякував Богородиці за 30 років свободи Церкви і народу.

«Люди слухалися Бога, жили за своєю вірою навіть тоді, коли за це потрібно було терпіти. І диво сталося. Можливо, вони тоді не знали, як саме, але це сталося: ми отримали визволення, – промовив Глава УГКЦ. – Ті люди, які тепер хочуть відбудувати імперію зла (СРСР), і зараз не можуть цього нам забути. Ми дякуємо Богородиці та всім нашим вчителям християнської віри за те, що навчили нас слухати Бога і слухатися Його Заповідей, бо тоді чудо стає можливим».

Блаженніший Святослав говорив також і про дострокові парламентські вибори, які заплановані на 21 липня 2019 року, оскільки «це ще одна важлива битва за свободу України та її незалежність». «Готуючись до неї, звертайте увагу на те, кого ви слухаєте», – запросив Блаженніший Святослав.

«Лінія фронту боротьби між добром і злом пролягає не десь на Сході України, а через моє серце. Я повинен буду захистити ту свободу, яку 30 років тому через віру і як чудо для України дав нам Господь. Хтось захищає із зброєю в руках, а ми з вами – мусимо захистити, беручи участь у дострокових парламентських виборах. Слухайтеся голосу власного сумління, коли будете робити свій вибір», – наголосив Глава УГКЦ.

Наприкінці Богослужіння Блаженніший Святослав та архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василь Семенюк подякували всім за присутність на цій визначній події у Зарваниці.

Департамент інформації УГКЦ