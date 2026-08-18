У Тернополі через аварію на каналізаційному колекторі могла загинути риба

17 серпня до Державної екологічної інспекції у Тернопільській області надійшло повідомлення про можливе забруднення водойми та загибель риби поблизу вулиці Будного у Тернополі. Причиною називають аварійну ситуацію на каналізаційному колекторі.

Фахівці Держекоінспекції оперативно виїхали на місце та обстежили водойму і прилеглу територію. Під час перевірки вони зафіксували загиблу рибу.

Щоб встановити, чи зазнала водойма забруднення, інспектори відібрали проби поверхневих вод для лабораторного аналізу. До обстеження також долучили представника органу місцевого самоврядування.

Наразі фахівці очікують результати лабораторних досліджень. Саме вони мають показати стан води та визначити подальші заходи реагування.

У Державній екологічній інспекції зазначили, що ситуація залишається на контролі.

Про випадки можливого забруднення довкілля жителів закликають повідомляти через вебресурс «ЕкоЗагроза» або безпосередньо до Держекоінспекції у Тернопільській області.