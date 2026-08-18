У Тернополі об’єднали теплові мережі: готуються до нового опалювального сезону

У Тернополі триває підготовка міської системи теплопостачання до осінньо-зимового періоду 2026/27 року. Один із ключових напрямів — підвищення стійкості тепломереж до можливих перебоїв з електроенергією та інших викликів під час війни.

У місті об’єднали локальні районні теплові мережі найбільших котелень у єдину систему централізованого теплопостачання. За даними Тернопільської ОВА, це має дати можливість подавати тепло від різних джерел, зокрема тих, що працюють на альтернативних місцевих видах палива, та забезпечувати теплом до 93% споживачів централізованої системи.

Ще один важливий напрям — розвиток когенерації. Установка одночасно виробляє тепло та електроенергію, тому її використання дозволяє теплопостачальним підприємствам частково забезпечувати власні енергетичні потреби навіть у разі проблем із централізованим електропостачанням.

За інформацією Тернопільської ОВА, загалом до мереж Тернопільщини вже під’єднано 25 когенераційних установок. Частина з них виробляє електроенергію для потреб самих підприємств, а частина вже віддає її в мережу.

Підготовка стосується і безпосередньо котелень та теплових мереж. Зокрема, КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» проводить ремонт котелень, теплових мереж, запірної арматури та насосного обладнання. Водночас станом на травень у підприємства повідомляли про значний рівень зношеності тепломереж — близько 73%.

Для міста питання енергостійкості особливо важливе через ризик атак на енергетичну інфраструктуру. В Україні цього року також змінили окремі правила роботи у сфері теплопостачання, щоб резервні джерела могли швидше залучатися для відновлення тепла та гарячої води після можливих пошкоджень енергетичної інфраструктури.

Наразі міські служби продовжують підготовку до нового сезону. Основне завдання — забезпечити стабільну роботу системи теплопостачання навіть за умов можливих аварійних ситуацій та перебоїв з електроенергією.