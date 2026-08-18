З Тернополя — по всій Україні: судитимуть сімох учасників мережі збуту кратому

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо семи осіб, яких обвинувачують у незаконному збуті кратому. За даними слідства, наркотичний засіб постачали в Україну контрабандою, а продавали через інтернет та Telegram.

Слідство встановило, що обвинувачені входили до групи з 29 осіб, діяльність якої правоохоронці викрили у жовтні 2025 року. Учасники організували мережу збуту подрібненого листя рослини Mitragyna speciosa (кратом) на території України.

Серед семи обвинувачених — жителі Києва та Рівного. Шестеро, за версією слідства, діяли у складі організованої групи, ще один — за попередньою змовою з ними. Двоє фігурантів також, як стверджують правоохоронці, забезпечували контрабандне ввезення кратому з-за кордону.

Загалом учасники групи могли збувати до 10 тонн кратому. Орієнтовна вартість такої кількості речовини на чорному ринку, за даними слідства, становить понад 60 млн гривень.

Під час обшуків правоохоронці вилучили близько 200 кг наркотичних засобів.

За інформацією прокуратури, саме в Тернополі правоохоронці вперше виявили продаж забороненої речовини. Кратом продавали під виглядом чаю, зокрема в закладах громадського харчування та спортзалах, орієнтуючись на молодь. Згодом збут організували через інтернет, Telegram та сервіс онлайн-оголошень OLX.

Дії обвинувачених кваліфікували за ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 305 та ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України — незаконне виробництво, придбання, зберігання та збут наркотичних засобів, їх контрабанда, а також легалізація майна, одержаного злочинним шляхом.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП у Тернопільській області. Оперативний супровід забезпечували УБН у Тернопільській області ДБН НП України та УСБУ в Тернопільській області.

Обвинувачені мають право на захист, а їхня вина буде встановлена судом.