Мертвого та полоненого записали до «мобілізованих»: на Тернопільщині викрили посадовця ТЦК

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру тимчасовому виконувачу обов’язків начальника одного з районних ТЦК та СП Тернопільщини. За даними слідства, він вносив до реєстру «Оберіг» неправдиві відомості про нібито мобілізованих громадян, щоб штучно покращити показники виконання мобілізаційного плану.

Правоохоронці викрили посадовця в межах операції «Чесний призов», спрямованої на протидію зловживанням у сфері мобілізації та військового обліку.

Як встановило слідство, у березні 2026 року посадовець, маючи доступ до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг», за допомогою власного електронного ключа вносив інформацію про нібито мобілізацію громадян та їх направлення до військових частин.

Насправді ці люди вже проходили військову службу в інших підрозділах.

Серед «мобілізованих» виявилися військовослужбовець, який на той момент уже помер, та військовий, який тривалий час перебуває у російському полоні.

Таким чином у реєстрі створювалася видимість виконання мобілізаційних завдань, а статистичні показники роботи ТЦК штучно збільшувалися.

Загалом слідство встановило 18 фактів внесення неправдивих відомостей до «Оберігу».

Посадовцю повідомили про підозру за ч. 1 та ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України — у несанкціонованій зміні інформації в автоматизованій системі особою, яка має право доступу до неї, вчиненій повторно.

Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Наразі слідство триває. ДБР встановлює інші можливі епізоди та перевіряє причетність до них інших військових посадових осіб.

Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Відповідно до Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.