Заперечення російських обстрілів і «пророцтва»: скандальні заяви у Почаївській лаврі (відео)

Журналісти «Тернополян» побували у Почаївській лаврі та поспілкувалися з людьми, які перебувають на території святині. Під час розмов можна було почути не лише розповіді про духовне життя, а й суперечливі твердження про війну, Росію, політику та майбутнє світу.

Одна із співрозмовниць переконувала, що Росію нібито несправедливо звинувачують в обстрілах Києва.

«Ну, а чого? Ну так потому что в Києві там одно слово правда, 20 неправда».

На запитання про ракетні удари по столиці вона відповіла:

«Понятно, что просто так. Ну умный человек, конечно, такого не сделает. Что ему будет потом? Кто это сделал? Понимаете? Умный человек такое не сделает. Ну свалили всё на Россию».

Інша жінка згадувала про «пророцтва» щодо Почаєва.

«Тут буде війна, всі прийдуть сюди війська. Таке було пророцтво».

Коли журналіст уточнив, про яке саме пророцтво йдеться, почув відповідь:

«Від стариць пророцтво».

У розмовах також лунали заяви про особливу роль церковнослов’янської мови.

«Именно церковного славянского вычёркивают, потому что враг этого боится».

Дехто висловлював захоплення російським імператором Миколою ІІ.

«Вообще царская семья. Он ходил в зашитом армейском этом. Работали в саду. Они крючком очень хорошо вязали».

Також згадували патріарха Кирила.

«Вот Кирилл… и тоже у него очень сильные проповеди».

Під час спілкування журналісти почули й конспірологічні теорії про майбутнє людства.

«Идёт уничтожение белой расы. Украина, Россия, Белоруссия — это белая раса. Размножается жёлтая раса».

Той самий співрозмовник розповідав і про нібито ракету, яка мала збити метеорит, що летить до Землі.

«Приблизительно лет 30 тому назад была послана ракета, миллиарды стоящая. Она должна была сбить тот метеорит, который летит на нашу землю».

Окремо порушували тему документів нового зразка.

«Не можу, бо я паспорта того не маю бісовського».

Серед паломників також лунали оцінки церковних ієрархів. Зокрема, один із чоловіків заявив:

«Онуфрій — перший кандидат на рай».

На уточнення, чому він так вважає, відповів:

«Конечно, он целомудренний».

Водночас чимало співрозмовників наголошували, що приїжджають до Почаєва заради спокою та молитви.

«В мене нема радіо, нема інтернету, нема телевізора. Слухайте, чистий спокій».

Інший чоловік додав:

«Да я отак живу, бо мені колись сказали, що цього нічого не можна мати».

Розмови, записані журналістами, демонструють широкий спектр поглядів серед відвідувачів Почаївської лаври — від традиційних релігійних переконань до конспірологічних теорій та проросійських наративів. Найбільше уваги привернули саме висловлювання, у яких заперечуються російські обстріли України та поширюються сумнівні твердження про світові події.