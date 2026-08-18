23:32 | 18.08.2026
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Пантеон Героїв 

Тернопільщина втратила захисника Андрія Байдюка

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Бережани схиляють голови в скорботі….

Обірвалося життя нашого земляка, військовослужбовця, жителя м. Бережани АНДРІЯ БАЙДЮКА.

АНДРІЙ БАЙДЮК народився 19 травня 1977 року у Львові. Повідомляють в Бережанській міській раді.
В дитячому віці разом сім’я перебралася у Черкаську область, де проживала до 1991 року. Звідти родина переїхала на постійне місце проживання в Бережани. Навчався в Бережанській загальноосвітній школі I-III ступенів №3.
Свій робочий шлях розпочав у 1993 році на заводі «Керамік». Пізніше працював за кордоном.
На початку повномасштабного вторгнення пішов захищати рідну землю від агресора.
Брав участь в бойових діях. Отримав поранення. Останнім часом перебував на лікуванні в м. Бережани.
Незламний захисник, надійний побратим, вірний син Батьківщини.
Солдат БАЙДЮК Андрій Миколайович (19.05.1977 р.-15.08.2026 р.), стрілець – помічник гранатометника 1 механізованого відділення 2 механізованого взводу 5 механізованої роти 2 механізованого батальйону військової частини А4808 відійшов у вічність через хворобу, пов’язану з війною, 15 серпня 2026 року.
В смутку та горі залишились сестра, тітка, племінники.
Зустріч тіла Героя Андрія БАЙДЮКА відбудеться у середу, 19 серпня приблизно о 10:40 -10:50 год. Кортеж з тілом буде рухатися вулицями м. Бережани – Тернопільська та Чорновола до Церкви Святої Трійці на площі Ринок.
Чин похорону розпочнеться в середу 19 серпня, о 11:00 год. В Церкві Святої Трійці м. Бережани.
Похоронять Захисника на Алеї Героїв кладовища с. Рай.
Щирі співчуття родині, друзям та близьким! Сили та міцності пережити цю важку втрату…
Вічна Слава ГЕРОЮ!

 

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