11:28 | 27.03.2020
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Другий випадок COVID-19 підтвердили у Тернополі

Redaktor 64 Views Прокоментуй!

В ТЕРНОПОЛІ ЛАБОРАТОРНО ПІДТВЕРДИЛИ 2 ВИПАДКИ COVID-19, ЗАГАЛОМ НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ СТАНОМ НА 10:00 27 БЕРЕЗНЯ – 26 ХВОРИХ. Про це повідомляє Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.

🔹Другий випадок COVID-19 лабораторно підтвердили у Тернополі
🔹Хворий на коронавірус звернувся до сімейного лікаря і перебуває на самоізоляції. У нього легкий перебіг хвороби. Зараз проводять забір матеріалу від контактних осіб.
🔹На Тернопільщині станом на 10 годину 27 березня – 26 лабораторно підтверджених випадків, 1 – летальний.
🔹В Україні підтверджено 218 випадків COVID-19. 5 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі. Зафіксовано 5 летальних випадків від COVID-19 в Україні (станом на 10:00, 27 березня).

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *