Другий випадок COVID-19 підтвердили у Тернополі

В ТЕРНОПОЛІ ЛАБОРАТОРНО ПІДТВЕРДИЛИ 2 ВИПАДКИ COVID-19, ЗАГАЛОМ НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ СТАНОМ НА 10:00 27 БЕРЕЗНЯ – 26 ХВОРИХ. Про це повідомляє Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.

🔹Другий випадок COVID-19 лабораторно підтвердили у Тернополі

🔹Хворий на коронавірус звернувся до сімейного лікаря і перебуває на самоізоляції. У нього легкий перебіг хвороби. Зараз проводять забір матеріалу від контактних осіб.

🔹На Тернопільщині станом на 10 годину 27 березня – 26 лабораторно підтверджених випадків, 1 – летальний.

🔹В Україні підтверджено 218 випадків COVID-19. 5 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі. Зафіксовано 5 летальних випадків від COVID-19 в Україні (станом на 10:00, 27 березня).