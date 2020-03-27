У Кременецькому районі перший випадок зараження COVID-19

У Кременецькому районі є перший випадок зараження коронавірусом. Про це повідомляє голова Кременецької районної ради Володимир Стефанський у мережі Фейсбук.

За його словами, у півторарічної дитини з села Лідихів виявили запалення легень.

Дитину почаївські лікарі із погодженням з батьками відправили на лікування в Тернопіль. Сьогодні у дитини офіційно підтвердили коронавірус. Ймовірно, дитина була інфікована від дядька, який нещодавно повернувся із Польщі і не дотримався карантинних вимог про ізоляцію.

Ще раз звертаюся до усіх вас із проханням не виходити зайвий раз із своїх домівок і дотримуватися правил гігієни та карантину.

Хай береже нас Бог та врятує маленького ангелочка, – пише чоловік.