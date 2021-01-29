У Тернопільській ОДА запустили реєстр постачальників газу

У Тернопільській обласній державній адміністрації розробили реєстр постачальників газу. В ньому є інформація про компанії, що торгують блакитним паливом, та вартість їхніх послуг. Таким чином, жителі Тернопільщини зможуть стежити за цінами на газ та обирати для себе вигідну пропозицію. Навіть попри граничну ціну 6,99 грн за кубометр одразу 8 компаній оприлюднили кращі пропозиції на лютий: від 6,79 до 6,98 грн за кубометр.

«Ринок газу в Україні відповідає всім європейським нормам. Уряд знизив ціну на природне паливо. Наразі вона врегульована і становить 6,99 гривні. Люди можуть обрати будь-якого постачальника. Такою можливістю вже скористалися тисячі жителів області. Процес нескладний, інструкція зміни постачальника є на сайті Тернопільської ОДА. Зекономити можна не лише самостійно обравши постачальника, а й закупивши газ у літній період. Тоді він набагато дешевший», – зазначив перший заступник голови ОДА Ігор Дем’янчук.

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