17:31 | 29.01.2021
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Новини Тернополя 

Майже мільйон планують витратити на ремонт сходів у Тернополі

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В одному з парків Тернополя планують відремонтувати сходи. Загаль на вартість ремонтних робіт складає 983 тисячі гривень.

Відповідний тендер оголосило КП “Об`єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя” сьогодні, 28 січня. 

Так, за 983 тисячі гривень планують провести капітальний ремонт сходів зі сторони вулиці Дружби в парку «Топільче» в м. Тернополі , відповідний код – 45453000-7.

Переможця, який виконуватиме капітальний ремонт визначать 8 лютого о 12 годині. 

Провести капітальний ремонт планують до 1 липня 2021 року. 

За інф. сайту Тернополяни

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