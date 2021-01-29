Майже мільйон планують витратити на ремонт сходів у Тернополі

В одному з парків Тернополя планують відремонтувати сходи. Загаль на вартість ремонтних робіт складає 983 тисячі гривень.

Відповідний тендер оголосило КП “Об`єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя” сьогодні, 28 січня. Так, за 983 тисячі гривень планують провести капітальний ремонт сходів зі сторони вулиці Дружби в парку «Топільче» в м. Тернополі , відповідний код – 45453000-7. Переможця, який виконуватиме капітальний ремонт визначать 8 лютого о 12 годині. Провести капітальний ремонт планують до 1 липня 2021 року. За інф. сайту Тернополяни