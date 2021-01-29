У Чорткові хотіли підзаробити на школі

Чортківською місцевою прокуратуро повідомлено про підозру службовій особі товариства з обмеженою відповідальністю у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч.1, 4 ст. 358 КК України.

За версією слідства, підрядник завищив на 100 тис грн обсяги виконаних робіт при ремонті школи у 2017 році. Під час реконструкції даху однієї з загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів у Чортківському районі Тернопільської області службовець товариства з обмеженою відповідальністю, шляхом обману, достовірно знаючи, що будівельні роботи в повному обсязі не виконані, вніс неправдиві дані в акти приймання будівельних робіт.

Триває розслідування, яке здійснюють слідчі поліції. Станом на сьогодні збитки у 100 тис грн відшкодовані повністю.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури