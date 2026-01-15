У Тернополі 20 власників квартир, які постраждали від ракетного удару, отримають холодильники

У Тернополі продовжується надання допомоги мешканцям, оселі яких зазнали пошкоджень внаслідок ракетної атаки 19.11.2025 року.

Відповідно до рішення, прийнятого на черговому засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради, 20 власникам/співвласникам квартир, які постраждали та квартири яких зазнали пошкоджень внаслідок ракетної атаки, буде надано холодильники. Загальна вартість побутової техніки становить 381 000 гривень.

Рішення прийняте з метою надання додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту окремих категорій жителів Тернопільської міської територіальної громади, які постраждали та квартири яких зазнали пошкоджень.