Національний скринінг здоров’я 40+: стратегія довголіття для Тернопільщини

З 1 січня 2026 року в Україні стартувала масштабна державна програма «Скринінг здоров’я 40+». Про те, як працює цей механізм, чому 2000 гривень на «Дія.Картці» можуть врятувати життя та які обстеження є критично важливими, розповідає генеральна директорка ДУ «Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» Оксана Чайчук.

Оксано Тимофіївно, чому програма фокусується саме на віковій категорії 40+

Оксана Чайчук : Статистика невблаганна: 60% передчасних смертей в Україні спричинені серцево-судинними захворюваннями. Щодня ми втрачаємо понад 1000 громадян через хвороби, яким можна було запобігти. Понад 1,3 млн українців живуть із діабетом, навіть не підозрюючи про це. : Статистика невблаганна: 60% передчасних смертей в Україні спричинені серцево-судинними захворюваннями. Щодня ми втрачаємо понад 1000 громадян через хвороби, яким можна було запобігти. Понад 1,3 млн українців живуть із діабетом, навіть не підозрюючи про це.

Війна додала фактор надпотужного стресу, який «зношує» організм. 40 років — це той біологічний рубіж, коли ризики хронічних патологій стрімко зростають. Скринінг — це не просто «черговий огляд», це науково обґрунтований «запобіжник» від інвалідності та передчасної смерті.

Як саме виглядає цей скринінг і які послуги пацієнт отримує безоплатно

Оксана Чайчук : Програма включає доказовий комплекс інтервенцій, який людина проходить за один візит: : Програма включає доказовий комплекс інтервенцій, який людина проходить за один візит:

Фізикальний блок: Вимірювання тиску (двічі для точності), пульсу, антропометрія (вага, зріст, окружність талії) та розрахунок ІМТ.

Лабораторна діагностика: Ліпідограма (холестерин) для оцінки атеросклерозу та глікований гемоглобін (HbA1c) — він показує середній рівень цукру за 3 місяці, що значно точніше за звичайний аналіз. За потреби перевіряємо функцію нирок (креатинін, eGFR).

Психоемоційний скринінг: Оцінка ментального стану за міжнародними шкалами PHQ-9 та GAD-7. Це критично важливо, адже стрес — головний тригер інфарктів.

Оцінка ризиків: Використання шкал SCORE2 (ризик серцево-судинних катастроф) та FINDRISC (ризик діабету).

Багатьох цікавить фінансова сторона. Як отримати та використати 2000 гривень на обстеження

Оксана Чайчук : Механізм максимально зручний. На 30-й день після дня народження (кому 40+) приходить повідомлення в застосунку «Дія». : Механізм максимально зручний. На 30-й день після дня народження (кому 40+) приходить повідомлення в застосунку «Дія».

Замовлення: Ви підтверджуєте участь і відкриваєте спеціальну «Дія.Картку» (цифрову або пластикову).

Зарахування: Протягом 7 днів держава нараховує 2000 гривень.

Використання: Ці кошти цільові — ними можна розрахуватися лише за скринінг у закладах, що беруть участь у програмі (як державних, так і приватних).

Що робити людям, які не мають смартфона або не вміють користуватися «Дією»? Для них цей скринінг теж доступний

Оксана Чайчук : Звичайно : ЗвичайноПрограма розрахована на всіх. Якщо у вас немає «Дії», алгоритм дій дуже простий — вам потрібно зробити всього два кроки:

ПриватБанк . Зверніться у будь-яке відділення ПриватБанку. Скажіть працівнику: «Мені потрібно відкрити картку для програми Скринінг 40+». Вам оформлять спеціальну пластикову картку. На неї прийдуть гроші від держави, але спочатку вона буде порожньою. Крок 1. Підійти в. Зверніться у будь-яке відділення ПриватБанку. Скажіть працівнику: «Мені потрібно відкрити картку для програми Скринінг 40+». Вам оформлять спеціальну пластикову картку. На неї прийдуть гроші від держави, але спочатку вона буде порожньою.

Крок 2. Завітати до ЦНАПу. З цією карткою та паспортом ви йдете до найближчого Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП). Працівник ЦНАПу допоможе вам подати заявку на виплату. Це займе лише кілька хвилин.

Усе — далі просто чекайте. Протягом тижня на вашу нову картку нарахують 2000 гривень. Після цього ви просто обираєте зручну для вас лікарню (державну чи приватну) і записуєтесь на обстеження. Ці кошти з картки спишуться автоматично в лікарні як оплата за ваш скринінг.

Чи зрозуміє пацієнт результати своїх аналізів

Оксана Чайчук : Так, результати приходять у зручному форматі «світлофора»: : Так, результати приходять у зручному форматі «світлофора»:

Зелений: все в нормі.

Жовтий: граничні значення, потрібна увага.

Червоний: патологія, що потребує негайних кроків.

Далі лікар може одразу виписати е-рецепт на «Доступні ліки». Сьогодні в переліку реімбурсації понад 700 препаратів, які можна отримати безоплатно або з невеликою доплатою.

Дехто вважає, що під час війни недоречно витрачати такі кошти на скринінги. Що ви відповісте на це

Оксана Чайчук : Здоров’я нації — це фундамент нашої обороноздатності. Тільки у 2025 році понад 80 тисяч українців отримали статус інваліда через хвороби системи кровообігу. Це працездатні люди, які могли б підтримувати економіку. Кошти у профілактику сьогодні — це економія сотень мільярдів на лікуванні важких наслідків у майбутньому. : Здоров’я нації — це фундамент нашої обороноздатності. Тільки у 2025 році понад 80 тисяч українців отримали статус інваліда через хвороби системи кровообігу. Це працездатні люди, які могли б підтримувати економіку. Кошти у профілактику сьогодні — це економія сотень мільярдів на лікуванні важких наслідків у майбутньому.

Чому не можна чекати, поки «заболить»

Оксана Чайчук : Високий тиск і цукор — це «тихі вбивці». Вони не болять, доки не стається катастрофа. Часто першим симптомом діабету є вже відмова нирок або втрата зору, а першим симптомом гіпертонії — інсульт. Скринінг дозволяє виявити проблему на етапі, коли її можна контролювати зміною дієти або однією пігулкою на день. : Високий тиск і цукор — це «тихі вбивці». Вони не болять, доки не стається катастрофа. Часто першим симптомом діабету є вже відмова нирок або втрата зору, а першим симптомом гіпертонії — інсульт. Скринінг дозволяє виявити проблему на етапі, коли її можна контролювати зміною дієти або однією пігулкою на день.

Що ви порадите жителям Тернопільщини, які відкладають візит до лікаря

Оксана Чайчук: Війна навчила нас, що життя може змінитись в одну мить. Але у випадку зі здоров’ям ми маємо інструмент впливу. Не чекайте «колись потім» — це «потім» для багатьох коштує життя. Держава прибрала всі бар’єри: це безоплатно, комфортно, без черг і в зручний час. Пройдіть скринінг заради своїх дітей, онуків та заради нашого спільного майбутнього. Будьте на крок попереду хвороби