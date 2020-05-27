Дитині добровольця з Тернопільщини, який захищав нас на Сході, необхідна допомога

Дитині добровольця з Тернопільщини, який захищав нас на Сході, зараз необхідна допомога. 8-річній Ангелінці на операцію потрібно 60 тисяч гривень. Директор Благодійного фонду “Память і любов” Андрій Савчук відвіз дівчинку на обстеження в Київ. В інституті нейрохірургії ім. академіка А.П. Ромоданова поставли Ангеліні невтішний діагноз. Сім’я багатодітна, коштів на операцію немає.

60 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ НЕОБХІДНО ЗІБРАТИ ЗА ТРИ ТИЖНІ.

Картка матері 5168 7573 5462 7814 Сенчишен Надія Василівна.

Не будьмо байдужими до чужого горя