У Тернополі на проїжджій частині дороги збили чоловіка

У Тернополі поліцейські з’ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди, у якій травмувався пішохід. Повідомлення про наїзд на людину на вулиці Карпенка надійшло до правоохоронців 13 січня близько 18:30. На місце події одразу виїжджала слідчо-оперативна група.



За попередніми даними, водій автомобіля Peugeot Partner, 1968 року народження, рухаючись в напрямку вулиці Винниченка, допустив наїзд на пішохода, який перетинав проїжджу частину дороги за межами пішохідного переходу. Потерпілим виявився місцевий житель 1986 року народження. Унаслідок ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували.



Водій, попередньо, тверезий, але у нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.



Відомості про подію слідчі Тернопільського райуправління поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.



Поліція наголошує, що перехід проїжджої частини у заборонених місцях – грубе порушення правил дорожнього руху, яке може мати тяжкі наслідки. Особливо небезпечно виходити на дорогу в умовах погіршеної видимості, у вечірній час або під час складних погодних умов, коли водій фізично не встигає вчасно зреагувати та загальмувати, навіть рухаючись із дозволеною швидкістю. Значно ускладнює керування транспортом й слизька дорога, адже за таких умов гальмівний шлях збільшується щонайменше вдвічі.



Правоохоронці закликають пішоходів бути уважними, користуватися пішохідними переходами, носити світловідбивні елементи та пам’ятати: безпека на дорозі починається з відповідальності кожного учасника руху.







