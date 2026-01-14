Неспокійний ранок у Чорткові: масштабна пожежа на складі будматеріалів
14 січня о 06:40 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на складі магазину будівельних матеріалів у місті Чортків, повідомляють в Управлінні ДСНС України в Тернопільській області. Площа пожежі — близько 500 м².
До місця події негайно виїхали підрозділи Чортківського гарнізону.
З огляду на масштаб загоряння та загрозу швидкого поширення вогню до гасіння залучили додаткові сили й засоби. Загалом до ліквідації пожежі було залучено: 28 рятувальників, 6 одиниць основної та 2 одиниці допоміжної техніки.
О 07:54 пожежу локалізовано, о 10:05 — повністю ліквідовано.
Обставини виникнення надзвичайної події та розмір завданих збитків встановлюються.