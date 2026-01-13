У Тернополі вночі евакуювали 6 автомобілів, які перешкоджали роботі спецтехніки

У Тернополі тривають роботи з прибирання та вивезення снігу. У ніч з 12 на 13 січня зусилля комунальних служб та підрядних організацій були зосереджені на розчищенні доріг у центральній частині міста.

Зокрема спецтехніка працювала за такими адресами: вул. Руська (на ділянці до перехрестя з вул. Князя Василя Костянтина Острозького), вул. Миколи Гоголя (від міської дитячої поліклініки до вул. Руської), вул. Січових Стрільців та інших.

Під час виконання робіт окремі припарковані транспортні засоби перешкоджали роботі снігоочисної техніки. Понад 20 автомобілів, з власниками яких вдалося зв’язатися, були перепарковані добровільно. Через відсутність зв’язку з шістьма іншими власниками їхні автомобілі було примусово переміщено на спеціальний майданчик.

Зокрема, евакуацію провели з таких локацій:

перехрестя бульв. Тараса Шевченка – вул. Руська – вул. Князя Василя Костянтина Острозького – 4 автомобілі;

вул. Миколи Гоголя – 2 автомобілі.

Наразі ці транспортні засоби знаходяться на паркувальному майданчику на вулиці Білецькій. Оскільки автомобілі не порушували правил дорожнього руху, а тільки перешкоджали роботі спецтехніки, власники можуть забрати їх безкоштовно.

Закликаємо тернополян не залишати автівки на узбіччях магістральних вулиць у зимовий період. Це дозволить снігоочисній техніці працювати оперативно та якісно, забезпечуючи безпеку руху для всіх мешканців міста.