ВРУ звільнила Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України

Верховна Рада підтримала звільнення Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України. За відповідне рішення проголосували 235 народних депутатів. Рішення ухвалили після повторного розгляду подання президента у профільному комітеті.

Перед винесенням питання в сесійну залу Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони змінив свою позицію. Напередодні комітет не підтримав відставку Малюка, однак під час повторного розгляду все ж дав «зелене світло» президентському поданню. Після цього парламент затвердив звільнення більшістю голосів.

Ще 5 січня Малюк оголосив про намір залишити посаду голови СБУ. Президент Володимир Зеленський подякував йому за роботу та запропонував продовжити службу в системі СБУ з фокусом на асиметричних спецопераціях проти росії. За словами президента, цей напрямок має стати одним із найпотужніших у світі та отримати повну ресурсну і політичну підтримку

Сам Малюк підтвердив, що залишається в СБУ, наголосивши на продовженні ударів по ворогу як у тилу, так і на фронті, а також підкреслив важливість довіри й єдності всередині країни.

Тимчасовим виконувачем обов’язків голови СБУ призначено Євгена Хмару, начальника Центру спеціальних операцій А. Його заступником став Іван Рудницький.

Василь Малюк очолював СБУ з лютого 2023 року до січня 2026-го. За цей час служба провела низку гучних операцій проти росії, зокрема удари по стратегічній авіації ворога, атаки на Кримський міст та знищення російських кораблів за допомогою морських дронів Sea Baby. Окремим напрямком стало очищення СБУ від агентів рф та посилення контррозвідки.