У Тернополі водій Fiat збив чоловіка на електросамокаті

Дорожньо-транспортна пригода з постраждалим трапилася ввечері 3 серпня в Тернополі. Близько 22:30 на вулиці Збаразька водій автомобіля Fiat Punto здійснив наїзд на водія електросамоката.

Постраждав 48-річний чоловік. Його з переломами та іншими тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні. Обставини події встановлюють слідчі.

Правоохоронці також перевіряють, чи перебували учасники ДТП у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння — відібрано відповідні зразки крові.