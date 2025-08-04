Суд у Тернополі визнав винним члена конкурсної комісії облради

У Тернополі члена конкурсної комісії облради оштрафували за корупційне правопорушення

Тернопільський міськрайонний суд визнав винним члена конкурсної комісії Тернопільської обласної ради у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Посадовець, який брав участь у відборі кандидатів на посаду директора Новосільської спеціальної школи, несвоєчасно подав щорічну декларацію за 2024 рік до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). За даними прокуратури, це було зроблено без поважних причин.

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», члени конкурсних комісій прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Таким чином, на них поширюються вимоги щодо фінансової звітності та відповідальності за їхнє порушення.

Протокол за ч. 1 ст. 172-6 КУпАП щодо несвоєчасного декларування склала УСР в Тернопільській області ДСР Нацполіції України у липні 2025 року. Попри намагання уникнути відповідальності, зокрема шляхом подання клопотання про закриття провадження, прокурори Тернопільської обласної прокуратури домоглися рішення про накладення штрафу — 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Рішення суду наразі не набрало законної сили.