У Тернополі водій Renault Trafic збив 14-річну школярку на пішохідному переході
У Тернополі внаслідок ДТП травмувалася 14-річна дівчина. Аварія сталася 26 жовтня близько 19:20 на проспекті Степана Бандери.
За даними поліції Тернопільської області, водій автомобіля Renault Trafic рухався в напрямку вулиці 15 Квітня та наїхав на школярку, яка переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом.
Дівчину доставили до лікарні.
Поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди.
Правоохоронці закликають водіїв бути уважними на дорогах, не перевищувати швидкість і дотримуватися безпечної дистанції. Пі