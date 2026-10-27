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Новини Тернополя 

У Тернополі водій Renault Trafic збив 14-річну школярку на пішохідному переході

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У Тернополі внаслідок ДТП травмувалася 14-річна дівчина. Аварія сталася 26 жовтня близько 19:20 на проспекті Степана Бандери.

За даними поліції Тернопільської області, водій автомобіля Renault Trafic рухався в напрямку вулиці 15 Квітня та наїхав на школярку, яка переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом.

Дівчину доставили до лікарні.

Поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Правоохоронці закликають водіїв бути уважними на дорогах, не перевищувати швидкість і дотримуватися безпечної дистанції. Пі

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