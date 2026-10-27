Солістка «Оркестри Волі» Тетяна Озерянець перемогла у «Караоке на майдані» в Тернополі

Солістка Тернопільського муніципального духового оркестру «Оркестра Волі» Тетяна Озерянець стала переможницею шоу «Караоке на майдані», яке відбулося в Тернополі 24 жовтня, повідомляють у міській раді.

Під час виступу співачка виконала дві пісні – «Журавлі» гурту The Hardkiss та «1944» Джамали. За перемогу Тетяна Озерянець отримала подарунки від спонсорів і зарядну станцію. Техніку вона передала реабілітаційному центру для ветеранів «Титанові».

Тетяна Озерянець – Заслужена артистка естрадного мистецтва України та виконавиця авторських пісень, переможниця всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів і фестивалів, фіналістка фестивалю «Червона рута» та волонтерка. Також вона є членкинею Тернопільського об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта».

Музичну освіту Тетяна здобула в Тернопільській музичній школі №1 імені Василя Барвінського та Тернопільському музичному фаховому коледжі імені Соломії Крушельницької за спеціальністю «Естрадний вокал». Нині навчається заочно в Київській муніципальній академії музики імені Рейнгольда Глієра на факультеті джазового співу, а також є студенткою Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, де вивчає англійсько-український переклад.