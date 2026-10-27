Андрій Смаглюк запросив жителів Кременеччини на відкриту зустріч після позову до суду

Міський голова Кременця Андрій Смаглюк повідомив, що отримав позовну заяву від колишнього заступника міського голови В’ячеслава Онишкевича. Позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність міського голови та зобов’язати його провести публічне звітування за 2025 рік.

Про це Андрій Смаглюк розповів у відеозверненні до жителів громади.

За словами міського голови, у позові йдеться про звіт, який він оприлюднив 2 січня 2026 року. В’ячеслав Онишкевич стверджує, що захід відбувся у зачиненому службовому кабінеті міської ради у форматі односторонньої онлайн-трансляції в приватних акаунтах соціальних мереж.

На думку позивача, такий формат обмежив фізичний доступ жителів громади до звіту, а оприлюднення його тексту на офіційному сайті міської ради лише за дві години до трансляції не дало людям достатньо часу, щоб ознайомитися зі змістом документа та підготувати запитання. Також він вказує на відсутність можливості поставити міському голові запитання й отримати відповіді під час безпосереднього спілкування.

У відповідь Андрій Смаглюк заявив, що не уникає запитань жителів громади, і запросив їх на зустріч у сесійну залу Кременецької міської ради.

— Я готовий в п’ятницю цієї п’ятниці у 15-й годині в сесійній залі Кременецької міської ради відповісти на всі питання, які цікавлять вас, — сказав міський голова.

Водночас він звернувся до В’ячеслава Онишкевича із запитанням, чи готовий той також відповісти на всі запитання.

Зустріч, за словами Смаглюка, має відбутися у п’ятницю о 15:00.