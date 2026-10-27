З Норвегії екстрадували підозрюваного у привласненні понад 1 млн грн клієнтів банку з Тернопільщини

В Україну екстрадували колишнього працівника банку з Тернопільщини, якого підозрюють у привласненні коштів клієнтів фінансової установи та громадської організації. За даними слідства, збитки перевищують 1 млн грн.

Чоловіка, який перебував у міжнародному розшуку, повернули з Норвегії 19 жовтня 2026 року.

За версією слідства, упродовж 2017–2021 років він систематично привласнював кошти жителів Тернопільщини та громадської організації. Для цього, як зазначають правоохоронці, використовував несанкціонований доступ до банківських карток і рахунків, а також зловживав довірою потерпілих.

У липні 2021 року чоловік виїхав за кордон. Згодом його оголосили в державний та міжнародний розшук.

Завдяки співпраці українських правоохоронців із компетентними органами Норвегії підозрюваного затримали та екстрадували в Україну.

20 жовтня за клопотанням прокурорів Тернопільської обласної прокуратури суд обрав йому запобіжний захід.

Чоловікові інкримінують крадіжки, шахрайство та незаконні дії з платіжними картками й засобами доступу до банківських рахунків. Йдеться про статті 185, 190 і 200 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування має встановити всі обставини справи. Відповідно до Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в законному порядку та не встановлено обвинувальним вироком суду.